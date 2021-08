Ni su abogada sabe qué pasó con el sobrino de 'Iván Márquez' en EE.UU.

En abril de 2018 Marlon Marín, el sobrino del jefe de las disidencias de las Farc, 'Iván Marquez' viajó a Estados Unidos escoltado por hombres de una agencia federal de ese país para colaborar con la justicia.

Horas antes el gobierno de Estados Unidos desistió de una petición de extradición que lo tenía privado de la libertad en el bunker de la Fiscalía y eso llevó a que Marín fuera dejado en libertad y se presentara voluntariamente ante los agentes de ese país.



Había ofrecido colaboración en el proceso que en ese momento se adelantaba contra el exjefe de las Farc 'Jesús Santrich' por cargos de narcotráfico.



Este viernes Marín estaba citado a una nueva audiencia ante una juez especializada de Bogotá para adelantar la acusación en su contra, y de otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en contratos con dinero para obras en zonas afectadas por el conflicto armado.



Pero no apareció y ya es la séptima ocasión en la que se intenta hacer una conexión con la cárcel en Estados unidos en la que se encuentra privado de la libertad.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la circular de Interpol contra 'Iván Márquez', jefe de la 'Segunda Marquetalía'. Foto: Policía

La juez especializada que tiene el caso se mostró molesta por la situación y señaló que iban a hacer un último intento, el 11 de noviembre, y si no aparecía tendría que tomar decisiones de fondo.



Le preguntó a la abogada de Marín si tenía información de su cliente y ella respondió que habían perdido la comunicación.



"Señora juez pasada la audiencia del mes de mayo tuve acceso a él, y el señor Marlon Marín me dijo que lo habían trasladado de cárcel en los Estados Unidos y que por seguridad no podía decirme en donde se encontraba. Que en la medida que pudiera se comunicaba conmigo", respondió la defensora.



Y añadió que no ha vuelto a tener comunicación con su cliente y que uno de sus hermanos le manifestó que le habían cambiado el defensor público que tenía en Estados Unidos.



"Estoy totalmente incomunicada con él, y la información que tengo es que tampoco se comunica con la familia", dijo y añadió que hace semanas intentó hablar con su cliente y avisarle de la audiencia pero que fue imposible.



El representante de la Fiscalía, Daniel Hernández, señaló que ha insistido ante las autoridades de Estados Unidos y "sin ninguna clase de motivación o explicación" no es puesto a disposición de la juez.



"Esto es una falta de respeto.Realmente como representante de la Fiscalía ya no se que más podemos hacer, hemos hecho todo lo posible desde el punto de vista institucional, la única opción que veo es agotar la posibilidad de concederle un principio de oportunidad", dijo Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la evidencia de que Jesús Santrich permanecía en zona campamentaria. Foto: Archivo Particular

Y añadió que ya se está tramitando una comisión al exterior para viajar a Estados Unidos y buscar una reunión con Marín.



El fiscal explicó que a Marín, antes de su traslado a Estados Unidos se le ofrecieron beneficios judiciales por colaboración contra las demás personas vinculadas al caso de narcotráfico por el que era solicitado 'Jesús Santich' y otras personas y se buscaría concretar esa negociación con lo que sería testigo del ente acusador y a cambio se cesarían los procesos en su contra.



En agosto de 2019 la Corte Suprema de Justicia intentó, sin éxito, en varias ocasiones hablar con Marín, en el proceso que en ese momento se adelantaba contra 'Jesús Santrich' quien murió el 17 de mayo de este año en territorio venezolano.



En el caso por el que Marín está procesado también se encuentran Bibiana Árias Garzón, María Elvira Valencia Gómez, Jesús Aldemar Puello Rojas y José Domingo Ardila Sierra.



Según la Fiscalía, esta red estaba conformada por seis personas que giraban alrededor de Marlon Marín. "Los otros se dedicaban a colaborar desde sus áreas de conocimiento", dijo en su momento el ente acusador.



La red operaba como "‘caza–contratos" que presuntamente cooptaban empresarios con el supuesto de garantizarles la entrega de proyectos agrícolas y la construcción de vías terciarias que se haría en los acuerdos de paz.



Durante la imputación de cargos en agosto de 2018, la Fiscalía señaló que María Elvira Valencia Gómez, una de las imputadas, y que hablaba constantemente con Marlos Marín sobre la forma de gestionar proyectos de obra, llegó a pedir una cita con su tio Iván Márquez tras la captura de Marín.



“Continúa con la actividad (ilegal) incluso denota su interés cuando con posterioridad a la captura de Marlon Marín solicita una cita con su tio para gestionar y agilizar el trámite de la adjudicación”, dijo la Fiscalía.



Y añadió que Marín tenía una lista de obras en mas de 5 departamentos que superaban los 45 mil millones de pesos.

Lea otras noticias de justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com