Fiscalía se le atraviesa a planes de petición de asilo de Moreno

El Gobierno Nacional y la Fiscalía General están en guardia para evitar que Estados Unidos acepte la petición de asilo político que analiza solicitar el extraditado y recién condenado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

La alerta se despertó luego de que su abogado en ese país, David Wenstein, le confirmó a EL TIEMPO que el asilo es un camino que se estudia para que Moreno se pueda quedar en suelo estadounidense, luego de cumplir los 48 meses a los que la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó –el miércoles– por lavado de dinero para facilitar sobornos desde el extranjero.



Fuentes de alto nivel –judicial y gubernamental– le aseguraron a este diario que desde ya se está trabajando en los protocolos necesarios para evitar que una acción judicial autónoma de Colombia sea usada como argumento de persecución política en otro país.



La razón es que Moreno tiene que regresar al país a enfrentar una pena de 4 años y 10 meses que le impuso la Corte Suprema por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’, a través del cual altos funcionarios judiciales intervenían ilícitamente procesos a cambio de coimas. Y la sentencia de Miami no es conmutable con la de Colombia.

Además, el ahora también condenado en Estados Unidos tiene un proceso pendiente por corrupción en la Fiscalía, entidad con la que se comprometió a ser testigo de cargo contra 26 personas involucradas en el mismo escándalo del ‘cartel de la toga’.



Entre otros, en esa lista están los exmagistrados Francisco José Ricaurte y Leonidas Bustos, así como los exgobernadores Juan Carlos Abadía y Luis Alfredo Ramos.



“Moreno cumple su condena allá por unos hechos y tiene que venir a cumplir lo de acá. Las autoridades colombianas lo están requiriendo para que cumpla una condena aquí y la acción judicial no puede ser tenida como disculpa para alegar que eso es una persecución política”, precisó una alta fuente de la Fiscalía.



Y agregó que cuando Bogotá autorizó la extradición de Moreno, materializada el 17 de mayo pasado, quedó establecido que Washington lo deportaría de inmediato al cumplir la condena que se le impusiera en ese territorio. Incluso, que se facilitarían las condiciones para que declarara ante instancias colombianas, lo cual aún no ha comenzado.

“Es decir que no sería compatible la extradición con el asilo, en el entendido de que se excluyen la una del otro. Mejor dicho, que lo juzguen allá, pero que nos lo devuelvan para que pague aquí lo que pendiente”, enfatizó otra fuente oficial.



La puesta en guardia judicial y gubernamental también se da para evitar que el país se vuelva a ver envuelto en otra situación similar a la del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y quien, argumentando una supuesta persecución política, ha evitado su extradición de Estados Unidos a Colombia para purgar esa pena.No obstante, Arias está tras las rejas en Miami y, a diferencia de Moreno, salió del país con visa legal y semanas antes de su condena.

‘Su vida corre peligro’

Sin embargo, la defensa de Moreno, en cabeza del abogado y exfiscal federal Wenstein, se ratificó en que la información que maneja su cliente fue precisamente la que puso en peligro su vida en Colombia y hasta obligó a que su familia también viajara a Estados Unidos en busca de protección.



Wenstein, además, dijo que la petición de asilo no se contrapone a la disposición de Moreno de colaborar con la justicia colombiana: “Mi cliente se declaró culpable y fue sentenciado en Colombia, así que no evadirá ningún proceso”.



Lo cierto es que la Fiscalía colombiana espera que en 2 años, tiempo en que Moreno quedaría libre, este regrese de inmediato al país, ya que, según se indicó, él no firmó ningún acuerdo de colaboración con Estados Unidos, y los tribunales nacionales sí lo ven clave para desenmarañar todo el escándalo del ‘cartel de la toga’.



