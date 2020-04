Desisten solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos López

Una delegada de la Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, investigado por no haber informado un viaje al exterior en medio de la pandemia de coronavirus. La diligencia se llevó a cabo virtualmente en la mañana de este lunes.

"La Fiscalía tenía pensando solicitar la medida de aseguramiento pero en el día de hoy no hay interés en afectar la libertad del señor Juan Carlos López Castrillón toda vez que ha sido ampliada la medida de restricción obligatoria en circulación", indicó la fiscal.



Y agregó: "En consecuencia se hace innecesaria, desproporcional y esta Fiscalía retira la solicitud de la medida de aseguramiento debido a la época que estamos atravesando en Colombia de la pandemia del Covid-19".



El juez aceptó el retiro de la solicitud y la diligencia terminó.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de abril se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos por falsedad ideológica en documento público contra el mandatario local pero este no aceptó cargos.



"Obviamente no acepto los cargos, señor Juez. Nunca en mi vida he tenido una imputación, nunca en mi vida he tenido una sanción, he sido un hombre honorable", dijo López Castrillón.



El mandatario payanés fue acusado por supuestamente haber omitido información sobre su estadía en Marruecos y en España en el momento de ingresar a la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo. Seis días después, salió positiva su prueba de contagio de coronavirus.



Con el retiro de la solicitud de medida de aseguramiento, el alcalde seguirá vinculado al proceso, pero conservará su libertad.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com