Caso Ana María Castro: Fiscalía asegura que no hay riesgo de impunidad

Ana María Castro murió en la madrugada del 5 de marzo de 2020. Después de un año y cuatro meses. Nidia Romero, madre de la víctima ha hecho cuestionamientos a los avances en la investigación. La Fiscalía responde a esos señalamientos.



(Lea también: ‘A mi hija, Ana María Castro, la mataron a golpes; fue un feminicidio’)

El ente acusador afirmó que tiene suficientes elementos probatorios para conseguir una sentencia condenatoria. Luisa Obando, directora de seguridad ciudadana de la Fiscalía habló con EL TIEMPO sobre el tema.



¿El caso hoy tiene un fiscal en propiedad que pueda seguir el proceso en lo que sigue?

​

Sí, cuenta con fiscal titular adscrito a la Unidad de Vida, destacado para investigaciones de feminicidio. Adicional a ello, y, con ocasión de la priorización realizada por el Fiscal General de la Nación, se ha designado a una fiscal de apoyo para que en conjunto asistan a las diligencias del curso de este proceso.



¿Cómo explicar aplazamientos como el más reciente por un tema de nombramiento de la persona que asistió a la audiencia y que son temas que deberían estar resueltos antes de las diligencias?



En este caso, valga anotar, que dos aplazamientos de audiencia fueron solicitados por la defensa, y que el aplazamiento que solicitó la fiscalía tiene fundamento en la situación de incapacidad médica del fiscal titular; afectación de salud, que corresponde a fuerza mayor e imprevisible, lo que derivó en prórroga de esta.



Inmediatamente se tuvo conocimiento de dicha prórroga, se solicitó el encargo de un fiscal, con las mismas calidades y preparación del titular para dar continuidad a las audiencias.



(Le puede interesar: Juez negó la nulidad solicitada por la defensa de Paul Naranjo)

Facebook Twitter Linkedin

La audiencia fijada para el 15 de julio de 2021 fue aplazada. Foto: Archivo particular

¿Qué responde a los cuestionamientos de la familia de la víctima, que habla de falta de celeridad y teme un riesgo de impunidad?



La investigación, como se dijo anteriormente, fue priorizada por el Fiscal General de la Nación, de esta manera se adelanta de manera célere por parte del fiscal de conocimiento, quien desde su asignación se dio a la tarea de adelantar las actividades investigativas y judiciales tendientes a la recolección de Elementos Materiales Probatorios, EMP; Evidencia Física, EF, e Información Legalmente Obtenida, ILO.



Así como, la realización de audiencias preliminares en compañía del apoderado de víctima, radicación de escrito de acusación en término, celebración de audiencia de acusación, descubrimiento probatorio, actividades que desdibujan la manifestación de riesgo de impunidad, en la medida en que la acción penal se encuentra lejos de prescribir.



¿La Fiscalía le ha informado a los representantes de la víctima los avances en la investigación?, ¿ven ustedes la posibilidad de vencimiento de términos que deje en libertad a quienes están privados de la libertad?



Se ha informado de manera permanente a la representante de víctimas la doctora Wendy López y a la señora Nidia Margot Romero Bernal, máxime, si tenemos en cuenta que la apoderada viene asistiendo a las audiencias programadas y celebradas. El Fiscal delegado le hizo descubrimiento probatorio a la apoderada de víctimas, a lo que se suma, la comunicación que igualmente ha sostenido con la señora Nidia Margot Romero Bernal.



Adicionalmente, el día 15 de julio, la señora Nidia Margot Romero Bernal, fue atendida directamente por el Director Seccional de Bogotá (e), junto con el Jefe de la Unidad de la Unidad de Vida, en la que se adelanta la investigación, absolviendo sus inquietudes, entre ellas, la del motivo por el cual no se llevó a cabo la audiencia fijada para el 15 de julio. Así mismo, se le ofreció apoyo profesional en materia psicológica, a través del CAPV y con la Secretaría de la Mujer, realizando los diferentes contactos para su atención.



(Le puede interesar: Las tres hipótesis que han surgido sobre la muerte de Ana María Castro)



La Fiscalía no avizora vencimiento de términos, atendiendo a que nos encontramos prestos a atender las diferentes diligencias judiciales, que como se ha registrado los aplazamientos no han sido suscitados por negligencia del ente acusador.

Valga anotar, que en la etapa procesal en que nos encontramos, la Fiscalía es parte y depende del impulso y decisión del respectivo Juez.



¿La Fiscalía ha cambiado su hipótesis del caso o los nuevos investigadores insistirían en que fue un homicidio?



La Fiscalía no ha cambiado la hipótesis delictiva de feminicidio, toda vez que se le ha dado la misma lectura a los elementos materiales probatorios, evidencia física e Información legalmente obtenida, desde la audiencia de formulación de imputación.



(Le recomendamos leer: Muerte de Ana María Castro, desenredando la maraña de un feminicidio)



¿Ustedes creen que tienen una investigación sólida para llegar a condenas? ¿Han proyectado negociaciones en el proceso?



La Fiscalía considera que cuenta con los suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física, para obtener sentencia condenatoria y, no se ha presentado ningún tipo de negociación, teniendo en cuenta que la ley no lo permite para el delito de feminicidio.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia