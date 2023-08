En las instalaciones principales de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, la vicefiscal Martha Mancera se pronunció nuevamente frente a las supuestas amenazas en contra de su jefe, Francisco Barbosa Delgado.



(Le dejamos: Fiscalía dice que Inteligencia ha restado importancia a supuestos planes del Eln)

En la antesala, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de Twitter sin referirse textualente a Barbosa, que un alto funcionario "se dejó engañar", algo que la vicefiscal Martha Mancera resaltó que será investigado por la Fiscalía, puesto que es la única que tiene la competencia para ello.



"Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público", fue lo que dijo el jefe de Estado.



(Le dejamos: Ejército conoció supuesto plan contra el Fiscal Barbosa el 4 de agosto: Mindefensa)

Facebook Twitter Linkedin

Martha Mancera, Vicefiscal General de la Nación Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Para el Gobierno, principalmente para el Ministerio de Defensa, las denuncias sobre el supuesto plan contra el fiscal general la conocieron el 4 de agosto, haciendo énfasis en que los organismos de inteligencia no tienen mayor información sobre la denuncia.



Para la Fiscalía, esta postura les genera preocupación, pues consideran que inteligencia no le ha dado toda la importancia a los hechos que denunció el fiscal, los cuales lo llevaron a pedirle medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para él y su familia.



Ante ese cruce, la vicefiscal Martha Mancera explicó que el comunicado del Ministerio es "confuso", y ratificó que desde el 11 de julio se recibió la primera información de que en Bogotá u otros departamentos se iba a ejecutar un atentado a Francisco Barbosa. Eso llevó a que se abriera una indagación preliminar que no se hizo pública.



(Le dejamos: En lucha contra la inseguridad ciudadana, la Policía adelantará 513 operativos)



Además, "el 24 de julio la Fiscalía recibió a través del CTI la segunda fuente, con información similar a la primera, y con un aumento con circunstancias, personas y contextos que nos permiten decir que había que avanzar un poco más en la corroboración".



Fue así como llegó al 4 de agosto, cuando recibieron un reporte del Ejército Nacional, en el cual se hablaba de un posible atentado del Eln contra Barbosa, "y reveló la existencia de un reporte de la Unida de inteligencia financiera (Uiaf), que daba cuenta de los movimientos de personas cercanas a un miembro del Eln que estaba moviendo 3.000 millones de pesos".



Este punto es clave porque según el Ministerio de Defensa, ninguna agencia -incluida la Uiaf- tiene datos frente a supuestos movimientos de dineros por parte del Eln, pero la vicefiscal sostuvo que el director de la Uiaf le ha dicho que "existe una información analítica de personas que hicieron movimientos sospechosos a nivel financiero".



Tras lo recibido de las tres fuentes, se le dio toda la credibilidad a este caso, por lo que "decir que no existe información de un atentado para el fiscal general, para la congresista María Fernanda Cabal y para el general (r) Eduardo Zapateiro, es tener una preocupación para Colombia".

La mención a Petro

Para Martha Mancera, "nuestro llamado a que los organismos de inteligencia hagan su labor. Ahora, creerle o no creerle a una fuente lo dirá la investigación, no el ministro de Defensa, no el ministro de Defensa, no la cúpula militar, ni mucho menos el señor presidente de la República".

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Por eso, según ella es el ente acusador la que determinará si la información es cierta. Por último, resaltó que "más allá del proceso que se haya instalado con el Eln, el cual el señor fiscal acompaña, es que situaciones de esta naturaleza no pueden ser una forma de desviar las investigaciones. Salir tanto un ministro de Defensa como un presidente de la República a decir que no se cuenta con información, y que además que es una información que engaña a una de las personas que están en el atentado, es desviar la investigación".



En la rueda de prensa se aclaró que Francisco Barbosa no se apartará del cargo ante esta situación, y se reiteró que se está hablando de algo similar a lo que pasó en la Escuela General Santander, cuando el Eln atentó contra esa sede de la Policía.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: