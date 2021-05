Fiscalía avanza en investigaciones respecto a jornadas de paro

El fiscal Francisco Barbosa reportó los avances del ente acusador en las investigaciones referentes a la situación de orden público en el marco del paro nacional. Durante su intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes dio un balance general sobre desparecidos, homicidios, situación en Cali y capturas por hechos delictivos.

Respecto a las muertes registradas, la Fiscalía tiene un balance de 34 casos ocurridos entre el 28 de abril y el 11 de mayo. De acuerdo con el ente acusador 14 homicidios tienen relación directa con las manifestaciones.



A través de sus equipos interdisciplinarios, la Fiscalía determinó que siete asesinatos ocurrieron en Cali, Valle del Cauca; uno en Bogotá, dos en Madrid, Cundinamarca; uno en Soacha; uno en Pereira, Risaralda, uno en Ibagué, Tolima; y uno en La Virginia , Risaralda.



Frente esto, el jefe del ente acusador explicó que hay cuatro muertes esclarecidas. "Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de la protesta y un homicidio fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha", aclaró el fiscal Barbosa.



Según el ente acusador, diez de estos casos están en proceso de verificación y los diez restantes ocurridos en Valle del Cauca, Norte de Santander,Huila, Medellín y Bogotá, no guardan relación directa con las protestas.



Situación en Cali y judicializaciones

En el sector de la Luna en la ciudad de Cali, una camioneta blanca abrió fuego sobre los manifestantes. Foto: @sachisaldarriaga

El Fiscal, tras su visita a Cali, determinó que no hay recolección de basura en la ciudad, y que las filas para suministrarse de gasolina superan los 200 carros. Además indicó que una parte del transporte Masivo Integrado de Occidente, MIO, fue destruida.



Al respecto dijo: "la protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir,

y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones, ni dobleces, es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones, eso daña a una sociedad, eso afecta la constitución institucional de un país”.



En cuanto a las capturas y judicializaciones, el ente acusador reportó que existen 180 denuncias de abuso de autoridad interpuestas por civiles lesionados. En relación con integrantes de la Fuerza Pública heridos, existen actualmente 547 investigaciones de 612 lesionados.



En el marco del paro, según la Fiscalía se han capturado 625 personas que presuntamente cometieron los delitos de obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público, hurto, asonada y perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial.



De estas personas, 43 tienen medida de aseguramiento ordenada por jueces de control de garantías.

¿Qué ha pasado con los desaparecidos?

El ente acusador y la Defensoría del Pueblo reportaron que han ubicado a 227 personas reportadas como desaparecidas. Asimismo indicaron que se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente para priorizar 168 casos.



Sin embargo, el ente acusador afirmó que 153 reportes de desaparecidos no fueron admitidos por falta de información que lleve a la búsqueda. Además, la Fiscalía manifestó que a la fecha no existen denuncias formales por el delito de desaparición.



Por otro lado, el fiscal Francisco Barbosa se refirió al conflicto de jurisdicción que existe frente a los casos de abuso policial. Específicamente en el caso de un uniformado que fue capturado por un homicidio y cuyo caso lo asumiría la Justicia Penal Militar.



"La Fiscalía planteó un conflicto de jurisdicción, porque consideramos que esos casos, cuando se configure claramente esa violación de derechos humanos, en los casos concretos, son competencia de la Fiscalía General de la Nación y no voy a permitir que ningún caso, en donde existan esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia, vayan a la jurisdicción penal militar sino que estén en la jurisdicción ordinaria”, puntualizó el jefe del ente acusador.



