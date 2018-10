Fiscalía reconoce que se perdieron pruebas en caso contra Albornoz

En plena audiencia ante el juzgado 22 de Bogotá, se conoció que no aparecen algunas de las evidencias del proceso contra el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz.

El exfuncionario es procesado por irregularidades en el manejo de bienes de la mafia.



Aunque la Fiscalía inicialmente se quejó de que la defensa no había entregado parte de sus evidencias, al final terminó reconociendo que algunas se refundieron y que de hecho ya se presentó una denuncia por esos hechos.



“Que se entregue el material de prueba para ejercer un debate probatorio, en igualdad de armas, en igualad de partes y en igualdad de lealtad procesal su señoría, porque mi lealtad la tengo acá, no tengo los elementos. Qué pasó con los elementos, su señoría está siendo objeto de investigación, supongo por los informes que he presentado”, afirmó la fiscal del caso.

A lo que el abogado Camilo Alberto Ortiz, defensor de albornoz, respondió entregando los soportes de las actas con las que radicaron esas evidencias que la Fiscalía pedía.



“Me tiene muy sorprendido la actitud de la Fiscalía porque finalizada la práctica de todas las pruebas sin ningún tipo de inconvenientes y no solo ahora, sino antes la Fiscalía ha estado pidiendo que vuelva a entregar el material probatorio. Lo que se pudo constatar en la audiencia es que hace más de dos años estos elementos de prueba fueron entregados a la Fiscalía”, aseguró el abogado.



Ahora se espera que la defensa entregue de nuevo las evidencias para que avance el proceso. Entre tanto se indaga qué pasó con los primeros folios.



La investigación de la Fiscalía tiene que ver con la venta del predio Jesús del Río, ubicado en el municipio de Zambrano, Bolívar que le fue decomisado a la mafia y posteriormente fue vendido, durante la administración de Carlos Albornoz, cuando estuvo encargado de la Dirección Nacional de Estupefacientes.



De acuerdo con el proceso, la transacción fue irregular, por lo que a Albornoz es señalado de haber incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso.



JUSTICIA

