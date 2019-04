Fiscalía rastrea a alias El Sol, oficial venezolano vinculado a narcos

Una investigación iniciada en diciembre de 2016, que ya permitió la captura de siete personas en Colombia, le dio a la Fiscalía indicios sobre la identidad de un oficial de la Guardia Nacional de Venezuela que haría parte de la organización dedicada al tráfico de cocaína.

Según la investigación de Fiscales de la Directora Especializada contra las Organizaciones Criminales, la red, que tenía capacidad para mover más de 300 kilos de cocaína en cada cargamento, había logrado llegar a un oficial del vecino país con poder de manipular los radares de la zona fronteriza para permitir el paso de los cargamentos de cocaína desde Colombia.



Investigadores del ente acusador señalaron que la red tenía laboratorios de cocaína en La Gabarra (Norte de Santander) y pasaba la droga por tierra a territorio venezolano en donde en un ‘hotel’ (hangar clandestino) estaban las aeronaves que trasladarían la droga a Honduras, Guatemala y Belice, con destino a México y los Estados Unidos.



“Las avionetas se movían legalmente porque iban sin droga, pero cuando entraban a Venezuela el funcionario de la Guardia Nacional apagaba los radares para que entraran y hacía lo mismo cuando salían”, señaló la Fiscalía en la imputación de cargos contra los capturados en Colombia.



Se trata de Héctor Julio Rubiano Montegro, alias Boyaco considerado el jefe de la red; Víctor Julio Leal García, alias Suspicio; Luis Fernando Acosta González, alias Pana; Atalíbar Ariza González, alias Caimán; Juan Carlos Pardo Alvarado, alias Adrián; Julio César Echeverri Narváez, alias Olafo, y Jorge Eliécer Torres Prieto, alias Memo.

La Fiscalía logró documentar ocho envíos de cocaína en los que se habrían movilizado cerca de cinco toneladas de cocaína. “Todo esto en complicidad de la Guardia Nacional Venezolana. Porque está implicado un integrante de la guardia venezolana a quien se referían como ‘El Sol’”, indicó el ente investigador.



En la investigación se lee que Víctor Julio Leal García, alias Suspicio "era muy importante" para la red "porque era el encargado de la producción, es el dueño de los laboratorios en La Gabarra y tiene los contactos en Venezuela para mover los cargamentos".



En otra conversación se escucha a Julio César Echeverri hablando por un teléfono satelital de un movimiento de droga con un piloto y hacen referencia al enlace en el vecino país quien "es un integrante de la Guardia de Venezuela que les organiza todo lo concerniente a los radares para que estos pilotos puedan salir".



1- ¿Qué hace mi viejito?

2- Aló, sí señor, ¿cómo está?

1- Bien gracias a Dios, ¿cómo te acabo de ir?

2- Muy bien flaquito, muy bien gracias a Dios, esperando para arrancar

1- Ah bueno señor, perfecto. Eso a la hora acordada suya ¿oyó?

2- Sí, sí, Santiago está esperando su llamadita

1- Ah sí, sí, no te preocupes que yo enseguida le marco, pero oyó, voy a estar porque eso de las 2 de la tarde oyó

2- Listo

1- Cuente con eso mi viejito, cuente con eso, oyó papa,

2- Listo, muchas gracias, ahí te vamos avisando

1- Hágale mi viejo que yo estoy aquí activo, usted le comunica todo a 'El Sol' y me pasa el reporte cada vez que tú hablas, oyó

2- Perfecto, perfecto, listo. Entonces Santiago espera su llamadita

1- Acuérdese que la final fue la última que le entregué, oyó

2- Ya lo tengo sí señor, y ya 'El sol me la confirmó'.

1- Sí, la última que le entregué. De todas maneras yo ya la mandé para la finca para que usted la revise antes de salir, oyó

2- Ok sí señor, en un ratico pasamos

1- Hágale que Dios lo bendiga y muchos éxitos oyó papa



En octubre de 2017 otro de los capturados identificado como Julio César Echeverri Narváez, alias Olafo habla de abrir una nueva ruta porque tienen nuevos aviones y señala que los radares los tienen asegurados con un “sol de primera, con alto poder militar” y que eso lo tienen asegurado con pagos de 650 mil dólares.



Los investigadores trabajan en la plena identificación del uniformado venezolano vinculado con la organización, tema que ya llamó la atención de las autoridades de los Estados Unidos.



Señala la Fiscalía que en febrero de 2017 una nave de la organización cargada de droga fue derribada en Venezuela, porque sus integrantes no pagaron a los encargados de los radares.



En el expediente aparece también documentado que un taxista de Bogotá pagado por la red se encargaba de transportar a los contactos de la red en el exterior cuando llegaban a Colombia entre ellos un mexicano identificado como Alberto Muñoz Delgadillo, quien logró a escapar del operativo y quien sería uno de los financiadores de la organización.

Investigan si asesinó a ladrones

En medio de la investigación la Fiscalía accedió a una grabación en la que Rubiano Montegro considerado el jefe de la red, habla de un robo y se evidencia que habría ordenado asesinar a quienes le hurtaron sus pertenencias.



En la grabación del 7 de enero de 2018 dice que va a llamar a un miembro de su familia para que avise a la Policía y reporte el robo pero que diga que solo se llevaron cien millones de pesos, cuando dice la Fiscalía, hay evidencias de que el monto del robo habría llegado a los 1.500 millones. En la grabación mencionan que los ladrones serían personas conocidas.



En otra comunicación del 31 de enero la esposa de Rubiano Montenegro le dice que contrató a una bruja que por siete millones de pesos le iba a hacer un trabajo para proteger sus bienes, pero que ella le había dicho que con su esposo no podía hacer nada “porque él tenía muchos muertos”. El señalado narco responde que supuestamente estaba haciendo las cosas bien y que “son ellos o nosotros (…) esos manes no van a descansar”.



Incluso dice que ya una persona cercana se había acercado a los supuestos ladrones para intentar comprar una de las joyas que le habían robado de su casa.

La Fiscalía señaló que al parecer “mandó a asesinar a las personas que le hicieron el robo a la casa. Eso se está investigando, estamos mirando el tema porque aquí hablaban de muertos y hacían alusión a esa situación”.

Su esposa lo robaba

En otro de los audios se escucha hablar a la esposa de Víctor Julio Leal García, alias Suspicio, otro de los capturados, quien le cuenta a una familiar que le sacó “otros 50 millones de pesos” a su cónyugue y que repartió de a cinco millones de pesos entre personas de confianza para que le guardaran el dinero.



La mujer argumenta que él tiene tanta plata que no se da cuenta de lo que le ha sacado “ni sabe dónde meterla”.



Mencionó que dos personas cercanas le ayudaron a “tener los cajones para que ella pudiera gatear y sacar la plata”.



