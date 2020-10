Fiscalía pide a Corte mantener condena de Andrés F. Arias por caso AIS

En un concepto enviado a la Corte Suprema de Justicia para la revisión extraordinaria del proceso de André Felipe Arias, la Fiscalía de Francisco Barbosa pidió mantener la condena que por corrupción en el caso de Agro Ingreso Seguro impuso la misma Corte en contra del exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe.



La Fiscalía considera que las pruebas y los testimonios demuestran plenamente la culpabilidad de Arias en el manejo irregular de los millonarios subsidios de riego. Arias recibió una pena de 17 años que trató de evitar huyendo a Estados Unidos. El año pasado fue extraditado a Colombia.



Aunque la Fiscalía no participa en el proceso, la Corte le pidió concepto en su revisión del caso, igual que a otras instituciones judiciales.



Arias es uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, quien ha sostenido en todo este tiempo que su exministro fue víctima de una supuesta persecución política.



El documento lo firma el fiscal delegado ante la Corte Carlos Mejía Abello y, de acuerdo con directrices del fiscal Barbosa, antes de ser enviado debió ser avalado por el jefe de delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, y por el mismo despacho del Fiscal General.



Sobre la elevada pena de 17 años, una de las más altas impuestas por un caso de corrupción en contra de un alto funcionario y que ha sido señalada por el Centro Democrático y otros sectores como la supuesta demostración de un fallo político contra Arias, el fiscal delegado señala que "no existe falta de motivación" para imponerla, dada la gravedad de las conductas penales, la pluralidad de delitos y la posición social y en el Estado del procesado.



"Estima este delegado que la pena en el caso bajo examinación ha de mantenerse incólume, en la medida en que no se está en presencia de una irregularidad sustancial que conculque derechos y garantías fundamentales", dice el documento de 247 páginas radicado este viernes en la Secretaría de la Corte Suprema.



La Fiscalía le solicitó a la Sala de Decisión "mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías".



"En síntesis, para la Fiscalía el fallo recurrido (a través de la revisión extraordinaria) cuenta con un análisis probatorio completo que le permite a la Sala concluir, como lo hizo, que el doctor Andrés Felipe Arias Leyva actuó dolosamente en la comisión de las conductas delictivas por las que fue condenado, y por tal motivo no debe acogerse la solicitud de la defensa".



Según la valoración de la Fiscalía, contrario a lo sostenido por la defensa del exministro, se comprobó plenamente que Arias trató de evitar que los beneficiarios de AIS colaboraran con la Fiscalía. A esos empresarios, varios de los cuales negociaron con la Fiscalía y devolvieron la plata irregularmente apropiada, los llama "copartícipes en la conducta delictiva" del hombre que en el 2009 se perfilaba como el más seguro sucesor de Álvaro Uribe en la Presidencia. Entonces estalló el escándalo y Arias fue además destituido en inhabilitado por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.



Aunque los fallos de la Corte anteriores al 2016 eran de única instancia, a través de una tutela la defensa del exministro logró que la Corte Constitucional extendiera ese derecho hasta el 2014, recurriendo a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Así, la Constitucional le ordenó a la Suprema que revisara la sentencia contra Arias en segunda instancia, proceso que se cumple actualmente y en que la posición de la Fiscalía de Francisco Barbosa representa un duro golpe para el exministro.