El exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, extraditado a los Estados Unidos, se ha mostrado reticente y sin razón ha dejado de asistir a las diligencias de Justicia y Paz en Colombia.



Con ese argumento, la Fiscalía pidió al Tribunal de Medellín la expulsión de 'Don Berna' de esta justicia y la pérdida de los beneficios de la desmovilización de los paramilitares.

La Fiscalía señaló que desde mediados del año pasado 'Don Berna' no ha vuelto a salir a las audiencias de Justicia y Paz desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, en donde cumple una pena de 31 años de cárcel por narcotráfico y donde espera que se resuelva una moción para rebajar la condena.

El fiscal del caso señaló que otros desmovilizados extraditados han seguido colaborando con la justicia de Colombia a pesar de estar esperando que se resuelvan recursos similares.



Así mismo, el funcionario indicó que la cárcel a la que llegó el paramilitar habilitó sus salas de audiencias virtuales a mediados del año pasado y se programó que 'Don Berna' saliera a las audiencias todos los lunes durante siete horas.



En ese sentido, se programaron tres diligencias ese semestre y el extraditado no salió a ninguna de ellas y manifestó que no asistiría a esas citaciones. Luego, en las audiencias programadas para este año, su defensa manifestó que la cárcel en la que se encuentra el exparamilitar en Indiana, EE. UU., es hostil con los internos que salen a las audiencias virtuales pues los demás internos consideran que los presos que van a esas diligencias están colaborando con la justicia y declarando contra sus socios.



Por eso argumentaron que él temía por algún tipo de agresión en la prisión y decidió no salir a las audiencias hasta que lo cambien de cárcel o le garanticen su seguridad.



Sin embargo, el fiscal del caso insistió en que 'Don Berna' está incumpliendo sus compromisos pues no ha contribuido con la información de políticos, agentes de la Fuerza Pública y empresarios que tuvieron nexos con los paramilitares y "se ha limitado a una fría aceptación de los cargos imputados por línea de mando".



Indicó que eso afecta la verdad y la reparación que esperaban las víctimas y sus familiares. De hecho, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia señaló: "las víctimas han sido defraudadas en su derecho a la verdad. Su silencio es una protección de los agentes del Estado que participaron en ejecución extrajudicial del abogado José Eduardo Umaña Mendoza".



A ese proceso fue vinculado 'Don Berna' y es uno en los que no ha dado información a las autoridades del país.

¿Quién es 'Don Berna'?

Diego Fernando Murillo Bejarano nació el 23 de febrero de 1961 en Tuluá (Valle del Cauca). Poco se conoce de su infancia y su adolescencia pero se sabe que fue miliciano de una disidencia del Epl en el Norte del Valle.



Alias Rodrigo, comandante del Bloque Metro de las Auc y el mayor enemigo de 'Don Berna', lo describió como un hombre hábil, tenaz e inteligente.



Antes de hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, 'Don Berna' llegó a Medellín y se ganó el aprecio de Fernando Galeano, narcotraficante del cartel de Medellín, lavándole los carros en una gasolinera de Itagüí, hasta convertirse en su hombre de confianza.

Cuando Pablo Escobar dio la orden de asesinar a quienes hasta ese momento habían sido sus socios, los hermanos Galeano y Kiko Moncada, en la cárcel La Catedral, Diego Murillo se salvó de la masacre porque ese día estaba ocupado en otros asuntos y no los acompañó a la cita que les había puesto el capo.



Después de la masacre, Escobar exigió a los empleados de los fallecidos que comparecieran ante él para que hicieran entrega de las caletas y de las propiedades de éstos. Murillo, que trabajaba para los Galeano, no lo hizo y se hizo fuerte en Itagüí.



Cuando Escobar se fugó de La Catedral, Murillo habría reactivado sus vínculos con el norte del Valle, donde nació y creció, para aliarse con el cartel de esa región. Con ellos formaría entonces el grupo de los Pepes, (Perseguidos por Pablo Escobar) en el cual, además de la mafia caleña, participó Fidel Castaño, hermano de Carlos.



Tras la muerte de Pablo Escobar, 'Don Berna', con el conocimiento que había adquirido sobre rutas de tráfico y su habilidad para moverse en los mundos de las bandas, habría ocupado el lugar dejado por 'El Patrón'.



Posteriormente, pasó a manejar un grueso grupo de sicarios de la extinta banda La Terraza, de Medellín, que se hizo famosa por espectaculares asaltos (como el de 13.000 millones de pesos a la transportadora de valores Brinks, en Bucaramanga) y por los mandados que le hacía a Carlos Castaño (como el secuestro de la senadora Piedad Córdoba y de cuatro investigadores del Instituto Popular de Capacitación). Berna aparecía como su máximo jefe, en distintos reportes de las autoridades.



El 3 de agosto del 2000, la banda comenzó a desintegrarse. Castaño ordenó matar a Elkin Sánchez Mena, alias el Negro, el jefe de la temible banda, y a otros seis de sus cabecillas, porque, según él, estaban cometiendo actos delictivos a nombre de las Auc.



El comandante del Bloque Metro dice, por el contrario, que todo se debió a que los de la banda le habían declarado la guerra a 'Don Berna' porque no querían seguir ganando salarios de obreros mientras sus jefes recibían todas las utilidades del tráfico de narcóticos. Lo cierto es que La Terraza mató al hermano de 'Don Berna' en noviembre de ese año, en una prestigiosa compraventa de carros de Medellín. Para ese entonces, Diego Murillo ya estaba refugiado en los predios de Castaño.



La Terraza prácticamente desapareció y su lugar lo ocupó el Bloque Cacique Nutibara de las Auc, una federación de bandas de todos los tamaños que extendió su reinado por todo el mapa metropolitano antes disputado por milicianos de las Farc y el Eln, paramilitares del Bloque Metro y del frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.



Tras esa consolidación, 'Don Berna' fue comandante de los bloques Pacífico, Calima y Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.



En mayo de 2002, Carlos Castaño lo nombró inspector general de esta organización al margen de la Ley. Luego, en junio de ese año, 'Don Berna' pasó a hacer parte del Estado Mayor de esta organización y en julio fue nombrado jefe de uno de los tres grandes bloques en los que quedó divididas las Auc: el Bloque Central Bolívar.

El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, 'Don Berna'. Foto: Archivo particular

Como comandante del Bloque Cacique Nutibara, el hombre hacía presencia en el valle de Aburrá, oriente cercano, suroeste, norte y nordeste de Antioquia, con un contingente de 800 hombres y 230 bandas apoyaban sus acciones. El grupo paramilitar permitía la acción de los expendedores de drogas y otros negocios pero regulaba su comportamiento para que no cometieran desmanes con la comunidad.



Diego Murillo Toro y su bloque Cacique se convirtieron en los primeros en desmovilizarse de las Autodefensas el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, con un total de 855 hombres.



Luego de su desmovilización, 'Don Berna' negó sus vínculos con el narcotráfico, negó tmbién que hubiera sido jefe de la banda la Terraza y afirmó que no estaba dispuesto a pagar ni un solo día de cárcel.

