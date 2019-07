Fiscalía pide indagar dinero movido en 2da vuelta presidencial de 2014

Un allanamiento hecho por la Fiscalía, el miércoles 25 de julio de 2017, a una pequeña oficina de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol), en Lizama, Santander, está a punto de desencadenar un nuevo capítulo dentro del escándalo del pago de sobornos de Odebrecht, que pueden terminar salpicando a congresistas que no han sido tocados, exfuncionarios de alto nivel de anteriores gobiernos y empresarios que ya empezaron a hablar.

Ese día, un grupo de energúmenos trabajadores de la concesión, que acababa de ser cerrada por el escándalo, les señalaron a los investigadores una pequeña oficina en la que estaban ocultos varios contratos de obra firmados con las compañías Torrosa, RGQ, Gistic Soluciones y Presoam.



Dentro de esta investigación fue llamado a interrogatorio Andrés Sanmiguel Castaño, un conocido constructor, dueño del 50 por ciento de Gistic Logistic Soluciones Intregrales que, de entrada, se declaró una especie de víctima de lo que estaba ocurriendo.



Para ese momento, ya era público que el fallecido controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, había mencionado a esa empresa dentro de sus informes, al igual que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes sin embargo cometieron un par de errores taquigráficos.



Aunque la Fiscalía ha manejado con celo el caso, le compulsó copias de la declaración del empresario Andrés Sanmiguel al Consejo Nacional Electoral, para que se investigue el movimiento de al menos 3.894 millones de pesos en la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2014.

La razón: Sanmiguel le juró a la Fiscalía que su empresa fue usada por un antiguo conocido, identificado como David Fernando Portilla Colunge, representante de la constructora española Fagar Servicios.



“David llega un día como loco, literalmente, a decirme: “Qué hubo papito, ya te consignaron una plata en tu cuenta (…) necesito que la saque ya (…) Efectivamente llamamos a ver qué había entrado, y habían consignado a la cuenta de GISTIC, en julio de 2014, tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos. Ahí tengo el documento exacto y el valor de la consignación”, le explicó Sanmiguel al fiscal del caso.



Y agregó: “Cuando me di cuenta de esta vaina, es que ellos me dijeron que era urgente sacar la plata porque eso era para las campañas, para la campaña de la reelección de Juan Manuel Santos (…) Fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta”.

Según narró Sanmiguel, el dinero lo iban a manejar Portilla y Esteban Moreno, quienes se habían conocido por un contrato de MetroCali.

“El que dio la orden de cómo se debía cambiar todo esto fue David Portilla y aquí tengo pues las copias de varios cheques que se giraron y de trasferencias que se hicieron a las cuentas de Portilla...toda la plata que entró, toda la giré....eso fue de 9 de junio, fue un pago de una fiduciaria por tres mil ochocientos noventa y cuatro millones de pesos (…) Cuando me llaman a mi yo realmente sí me asuste porque yo no sé quién era Esteban. Yo tenía que ir como representante de Gistic y ahí fue cuando realmente hablé con Esteban Moreno, porque él llegó lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente. David Portilla, era el que estaba coordinando todo”, puntualizó Sanmiguel.



Tal como lo reveló este diario, Esteban Moreno hizo parte de la organización Cali Vive, con la que participó en la revocatoria del exalcalde Apolinar Caicedo. Pero logró reconocimiento nacional el 16 de diciembre de 2013, cuando Simón Gaviria lo nombró a él y a la excandidata a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Ángela Garzón, gerentes de la campaña al Congreso del Partido Liberal, que fue clave para la reelección de Santos.

A imputación

En el testimonio, Sanmiguel también menciona a Simón Gaviria, cuando le preguntaron por su relación con Esteban Moreno: “Yo sabía que él (Moreno) era muy amigo de Simón, de Simón Gaviria, porque cuando fuimos al Congreso en Cartagena de Alcaldes, que había sido el año pasado, como en noviembre, yo como director financiero fui a entrar y me dijeron, no usted ya entró, cómo así que ya entré, entonces mi escarapela se la habían dado a Esteban Moreno, se la había dado David. Entonces llamé a David, oiga güevón estoy aquí en Cartagena con toda la gente, cómo voy a entrar. Tranquilo papi que se la di a Estebitan, cuando entré estaba Esteban sentando de brazo ahí con este muchacho Simón Gaviria, entonces yo dije, no es mentira que es amigo del man”.



Por ahora, David Portilla, Esteban Moreno y Andrés Sanmiguel, fueron llamados a imputación de cargos, por enriquecimiento ilícito, y solicitud de medida de aseguramiento, para el próximo mes de agosto.



“La audiencia se aplazó por solicitud de la defensa y porque Portilla pasó una excusa médica”, explicaron en la Fiscalía.



Y agregaron que la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral es para que se evalúe si, administrativamente, aún se puede abrir una investigación por los manejos de dineros de la segunda vuelta presidencial.



Esa instancia ya se habría pronunciado con relación a la campaña Santos Presidente, señalando que ya había prescrito la acción, por haber pasado más de tres años. Pero en ese caso no se indagaron los recursos que habrían manejado los diferentes partidos que apoyaron la reelección de Santos.



EL TIEMPO ha intentado contactar a Simón Gaviria para conocer su postura sobre estas declaraciones, pero no ha respondido.



Por su parte, en el Consejo Nacional Electoral informaron que el testimonio de Sanmiguel llegó a mediados de mayo y que ya fue entregado a los magistrados Hernán Penagos, de 'la U',; Luis Guillermo Pérez, de los independientes; y Doris Méndez, del partido Liberal para que evalúen el caso. Ellos deberán indagar si el dinero llegó a las arcas de algún partido, si esta se lo envió a la campaña presidencial y si hay mérito para abrir una investigación formal.



El análisis del caso se le presentará al pleno del Consejo Nacional Electoral y ellos determinarán la viabilidad de la investigación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa