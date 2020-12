Piden 'casa por cárcel' para el hermano de exdirector de la Policía

Luego de que aceptó cargos, la Fiscalía General le pidió a un juez ordenar la detención domiciliaria de Ramón Eduardo Palomino, hermano del exdirector de la Policía Rodolfo Palomino, capturado este domingo en San Gil (Santander).



Tras su detención, Ramón Eduardo Palomino fue señalado por la Fiscalía de ser el jefe de una red que supuestamente se dedicada a estafar a personas en Boyacá y Bogotá con falsas ventas de inmuebles.



(Lea: Hermano del general (r) Palomino ya había estado preso y condenado).



Por eso le imputó cargos este martes por estafa agravada, obtención de documento público falso, uso de documento falso, concierto para delinquir, fraude procesal, usurpación de inmuebles, los cuales fueron aceptados por Palomino.

La Fiscalía pidió que se le dé casa por cárcel para que Palomino afronte el proceso en su contra en su vivienda en el sur de Barichara, Santander.



Según el fiscal Enrique Londoño, quien está a cargo de la investigación contra Ramón Palomino, el hombre de 67 años hacía parte de la red 'los Oportunistas', que tendría unos 14 integrantes. Ese grupo se encargaba de supuestamente estafar vendiendo bienes de forma ficticia, bienes que no eran ocupados por sus propietarios, otros que el grupo criminal obtenía con escrituras irregulares, o casas y apartamentos cuyos dueños tenían problemas económicos, por lo que les daban poderes a la red para que los representaran para intentar salvarlas.



(Lea también: General (r) Palomino rompe su silencio sobre la captura de su hermano).



Para esas transacciones, dijo la Fiscalía, usaban documentos falsos para mostrar una falsa posesión de las propiedades. Así, dijo la Fiscalía, uno de los implicados que llegó a un principio de oportunidad contó como "fue una banda de delincuencia organizada que tenía diferentes roles y características, y desarrollaba acciones para poner a su nombre inmuebles y venderlos".



La Fiscalía dijo que Palomino era la parte "operativa" de la red ilegal, y la cabeza del grupo, pues aparece en varias situaciones firmando documentos y dirigiendo las estafas. Además, el ente acusador señaló que decir que era hermano del exdirector de la Policía Rodolfo Palominio, "le ayudó tanto para la estafa, como para que los policiales le prestaran apoyos que no debieron ser".



El Fiscal agregó: "Estimo que sus hermanos no conocían del mal uso que él hace de su grado de consanguinidad, que los afecta, pero que este señor no respeta. Este señor usa su nombre y sus apellidos para obtener beneficios, como los de policías que por su obediencia y por ser educados al interior de la Policía, a veces sin preguntar las consecuencia de esa obediencia, hayan dejado de actuar ante irregularidades con inmuebles porque este señor les decía que era su propietario", dijo el Fiscal.

Así, dijo que la detención domiciliaria en su contra es necesaria no solo porque hay inferencia razonable de que cometió las conductas, sino que además podría no comparecer el proceso, pues a pesar de que en la investigación había sido citado cinco veces por la Fiscalía nunca se presentó. Señaló que la detención debe ser domiciliaria ya que es lo más aconsejable en esta situación de pandemia para no poner en riesgo su vida, por un contagio en prisión.



En uno de esos casos, la persona que consiguió ese principio de oportunidad le dijo a la Fiscalía que Palominio fue quien le dijo que sabía cómo hacer esa venta y que tenía a una persona que se podía hacer pasar como dueño del inmueble para hacer la transacción.



Una de las estafas se dio a finales del 2010 hasta febrero del 2011, dijo el Fiscal, cuando Palomino López pidió unos 400 millones de pesos para trasladar el dominio de una propiedad.



Por esa transacción ficticia, dijo un testigo, Palomino recibió más de 200 millones de pesos. El caso se conoció por una denuncia que hizo la mujer engañada, quien dijo cómo conoció a varias personas, entre ellas a Ramón Eduardo Palomino, a quien le entregó un poder sobre su vivienda para que supuestamente se la ayudara a salvar de un embargo. Pero en realidad la red de Palomino terminó vendiéndola.



El 17 de mayo del 2012, el mismo predio fue transferido en venta, por lo que una mujer les entrega a la red una suma de dinero, unos 300 millones de pesos, y quedaba pendiente la entrega de otros 110 millones de pesos.



Otro caso es el de una mujer que perdió su inmueble ya que Palomino López se lo ofreció a sus vecinos, que estaban interesados en la construcción. "Palomino López se lo ofreció en venta, y estuvo yendo varias veces a los predios (...) él procede a señalar que ya tenía las personas que se prestarían para firmar y conseguir un supuesto documento privado para vender el predio" a un ciudadano que, a su vez, se lo transferiría a un tercero.



Un tercer caso de venta irregular es el que sucedió el 6 de marzo de este año, cuando un ciudadano fue a una notaría para supuestamente regular la posesión que él tenía de un bien en Bogotá. El inmueble fue vendido en 295 millones de pesos y fue autorizada su escritura por un notario de la capital del país.



Esto, a pesar de que los verdaderos propietarios afirmaron que nunca le dieron ningún poder a un tercero para que vendiera su inmueble.



En otro caso, dijo el fiscal, Palomino necesitaba que se hiciera un desalojo de un bien que estaba ocupado por habitantes de calle, casa que estaba ubicada en Barichara y que quería vender con su red.



(Le puede interesar: Conozca las nuevas multas a motociclistas que no usen bien el casco).



Para conseguir ese desalojo, dijo el fiscal al pedir la medida de aseguramiento, Palomino buscó a policías diciéndoles que era el hermano del exdirector de la Policía Rodolfo Palomino, situación que para los policías tuvo peso por el perfil que tenía el general en retiro. De esa situación dio cuenta un policía que rindió su testimonio ante el ente acusador.



"Con la ayuda del policial y de un cerrajero, procede a violar las guardas de la vivienda y a ingresar, en donde dejan a los supuestos cuidanderos, suministrándoles el número de policiales y del CAI, para que los llamaran en caso de requerirse cualquier actuación", ya fuera de habitantes de calle o de los verdaderos dueños de la vivienda.

REDACCIÓN JUSTICIA