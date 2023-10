Juez que dejó libre a voceros de paz incumplió la ley, pero lo hizo sin dolo: Fiscalía

Un fiscal de Bogotá pidió la peclusión de la investigación contra Lilyan Johana Bastidas Huertas, jueza coordinadora de Paloquemao, quien en su momento autorizó la libertad de dos voceros de paz.



La investigación se adelanta por el delito de prevaricato por acción.



La decisión de la juez se dio el 20 de diciembre de 2022 y generó cuestionamientos y una denuncia penal y disciplinaria por parte de la Procuraduría General.

Se cuestionó que la funcionaria no tenía la facultad de expedir las boletas con las que Santiago Márquez y Adriana Bermeo, quienes habían sido detenidos en el paro nacional señalados de pertenecer a la 'primera línea', consiguieron su libertad, luego de que el Gobierno los designó como voceros de paz.



Ellos fueron designados como integrantes de organizaciones sociales que podían contribuir a los diálogos de paz que el Gobierno promueve.



A juicio de los denunciantes, la juez tenía que proceder a asignar un despacho del complejo judicial de Paloquemao para que conociera en audiencia sobre el tema. En la misma se podría escuchar a la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de los investigados.

Fiscal del caso en audiencia. Foto: Archivo Particular.

En su momento el complejo judicial señaló en un comunicado que se actuó conforme a la ley, por lo que no hubo irregularidades de parte de la funcionaria.



"De acuerdo con la Circular 001 del 19 de enero de 2005 de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura 'los imputados que, por disposición del Juez de Control de Garantías quedan privados de la libertad, quedarán a disposición del juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales' ", decía el documento.



Durante la audiencia de este 26 de octubre, la Fiscalía señaló que los jueces no pueden ser ejecutores de las decisiones del Ejecutivo porque si fuera así, el Gobierno no habría tenido que pedir el levantamiento de la orden de captura ante los jueces.



Y recordó que ya otros jueces habían tomado decisiones contrarias sobre el mismo tema al examinar en audiencia los argumentos de las partes. El fiscal recordó que el 20 de enero el juzgado 32 ya había negado la libertad de Felipe Camacho Chaves, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz, quienes fueron detenidos en noviembre de 2021 vinculados a presuntos hechos de violencia durante la protesta social.



El delegado de la Fiscalía insistió en que los otros jueces consideraron que no había piso jurídico para conceder la libertad de los procesados y que la decisión terminó contrariando la ley.

Luego el fiscal señaló que a pesar de esa situación, la juez no cometió las irregularidades con dolo ni con el propósito deliberado de cometer un delito.



"No tenía la conciencia para violentar la ley. Tuvo en cuenta un antecedente por otro juez que ocupaba el mismo cargo y quien en noviembre de 2022 ordenó la libertad de Violeta Arango", dijo el fiscal.

Violeta Arango, señalada de pertenecer al Eln y del atentado al Centro Comercial Andino, fue dejada en libertad para acompañar los diálogos de paz. Foto: Secretaría de Gobierno y Participación del Cauca

El fiscal también sostuvo que la juez Bastidas Huertas hizo una reproducción formal de la decisión tomada por Oswaldo Mojica Quintero en el caso de Violeta Arango -hoy gestora de paz en los diálogos de paz del Eln- considerando que estaba ante un hecho análogo. A pesar de que la Fiscalía reiteró que esa interpretación era errónea pero reiteró que la togada no actuó con dolo.



Frente al caso de Violeta Arango, el ente acusador dijo que ella hacía parte del Eln y que estaba acreditada su vinculación con un grupo armado al margen de la ley, lo que no sucedía con los investigados que llegaron al despacho de la juez Bastidas Huertas.





