Fiscalía pide cárcel para familia que sería testaferro de las Farc

Por presuntamente ocultar dineros ilícitos de las Farc, especialmente del frente 16 del bloque oriental, a cargo del abatido jefe guerrillero 'Negro Acacio', la Fiscalía solicitó al juez 27 penal municipal de Bogotá, enviar a la cárcel a José Hugo Chaux Cuéllar, su esposa Luz Stella González y su hijo José Hugo Chaux González, por los delitos de lavado de activos en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares a favor propio.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la familia Chaux González tenía a su nombre una casa de recreo avaluada en cerca de 5.000 millones de pesos, propiedades en Bogotá; en Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta, y en San José del Guaviare, vehículos, establecimientos de comercio, varias cabezas de ganado bovino y caballos de concurso.

Los bienes tienen un valor aproximado de 15.000 millones de pesos.



A través de informes periciales, se analizaron los movimientos de los integrantes de la familia desde el año 2001 hasta el 2016 y se "advierten incrementos patrimoniales que no tendrían justificación en el perfil financiero de la familia Chaux González" declaró la fiscal.



Así mismo, "se logró establecer que José Hugo Chaux y su esposa son señalados de tener nexos con las Farc". Pues Chaux fue capturado en el marco de la operación Gato Negro, realizada por el Ejército el 18 de febrero de 2001, junto a otros hombres al mando del reconocido narcotraficante brasileño Luis Fernando Acosta, cuando le prestaban servicios de seguridad. Sin embargo, en ese momento no se resolvió la actividad jurídica y fue dejado en libertad.



Según José Hugo Chaux, él y su familia se dedicaban a actividades inmobiliarias y de ganadería, pero la Fiscalía encontró que "no está inscrito con registro mercantil en ninguna cámara del país y tampoco es un empresario reconocido", por lo que su comportamiento patrimonial no tiene una tendencia constante.



Por ejemplo, entre 1996 y 2011 adquirió 13 bienes inmuebles por 2.072 millones, según escrituras, pero la Fiscalía considera que ese valor distancia del real o comercial.



El ente acusador también acudió al testimonio de Pedro Gil Vargas, el administrador de la finca de la familia Chaux en Puerto López (Meta), quién dijo "sacaban el dinero de los carros en tulas para comprar los bienes"

Sacaban el dinero de los carros en tulas para comprar los bienes FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a Luz Stella González López, "se hallaron reproches y señalamientos de colaborar con el grupo al margen de la ley en lo relacionado con el aspecto financiero" dijo la fiscal, y agregó "se llevó a cabo un análisis patrimonial y financiero por parte del perito investigador y se advirtieron hallazgos relevantes para materializar el delito de enriquecimiento ilícito entre 2001 y 2016".



José Hugo Chaux González, el hijo la familia, está implicado por un reporte de operaciones sospechosas con los bienes de la familia. El ente investigador dijo que "por su corta edad y trayectoria económica carece de recursos para la adquisición de los bienes" además, "nunca ha adquirido una obligación financiera, no se advierten fuentes ilícita de financiamiento para adquirir sus bienes".



Por todo esto, para la Fiscaliá es claro que "los señores Chaux actuaron con conocimiento de la actividad ilícita".



De ser declarados culpables, la familia Chaux González recibiría una condena de 10 a 30 años de cárcel y una multa de entre 1.000 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes.

JUSTICIA