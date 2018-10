Juez declara a empresario Carlos Mattos como reo ausente

Durante una audiencia en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía pidió que el empresario Carlos Mattos sea declarado en contumacia (como reo ausente) por considerar que ha sido renuente al llamado de la justicia que lo requiere para imputación de cargos por presuntas irregularidades en el trámite de un recurso judicial que favorecía su empresa.

La Fiscalía argumentó que luego de dos citaciones se accedió a que Mattos acudiera a la audiencia por videoconferencia desde España, y aunque inicialmente se acordó que lo hiciera desde la sede de la delegación diplomática en España, luego se permitió que lo hiciera desde la oficina de su abogado en ese país.



La defensa del empresario desde el comienzo de la diligencia se quejó de las garantías para su cliente y cuestionó que uno de los abogados de Mattos fuera capturado la semana pasada. Señalaron que la captura de Alex Vernot intimida a la defensa y les hace temer que los demás integrantes del equipo pueden ser capturados, mientras realizan labores propias de su cargo, entrevistando a testigos y buscando evidencias.

La defensa leyó una carta enviada por el abogado de Mattos en España en la que señala que el procedimiento no era adecuado y que a pesar de que su cliente quería asistir, él recomendó que no lo hiciera, pues la imputación tenía que hacerse en presencia de autoridades españolas. Añadió que la captura de Vernot hace pensar que en Colombia el empresario Mattos “hoy por hoy no tendría en Colombia un juicio justo”.



La Fiscalía, por su parte, insistió en que se han dado las garantías y espacios para que Mattos se presentara a la justicia colombiana.



El ente acusador ha señalado que el empresario ha demostrado “rebeldía” para presentarse a las citaciones oficiales que se le han hecho.



Añadió que en la primera citación se había acreditado como abogado a Jaime Bernal y su abogado suplente se presentó argumentando que su cliente se encontraba enfermo y no podía asistir a la diligencia. En la segunda citación el 3 de septiembre, dijo la Fiscalía, renunció el abogado Jaime Bernal y su nueva defensa no se presentó a la diligencia. Tras esa audiencia se volvió a citar para hoy y se recibió comunicación de que Mattos asistiría por medios virtuales, sin embargo no lo hizo.



El juez 27 de control de garantías consideró que efectivamente el empresario no ha atendido el llamado de la administración de justicia y los declaró en contumacia al quedar evidenciada “su rebeldía para asistir a la audiencia”.



