La Fiscalía no adelanta en este momento ninguna investigación contra la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos nexos con la desaparecida guerrilla de las Farc.



Así lo señalaron fuentes del ente acusador ante las informaciones que se han conocido en las últimas horas por los señalamientos hechos por su exasesor Andrés Vásquez.



La excongresista figura como testigo en el caso por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.



La excongresista tiene una indagación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y fue citada para que de su versión libre sobre varios temas, entre ellos, para que explique cuál es su relación con Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Esta citación se dio luego de que, en enero, se conoció un informe de la Comisión Especializada Permanente de la Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador, en el que se señala a Córdoba de haber participado en una trama de corrupción junto con Saab, entre otros políticos de la región.



A ese proceso fue que llegaron las declaraciones de su exasesor que fue escuchado por la Fiscalía por petición de la Corte. El alto tribunal no cuenta con su propia policía judicial por lo que acude a la Fiscalía o a la Dijin de la Policía para adelantar labores como interceptación de teléfonos, realización de inspecciones judiciales y recolección de declaraciones.



La indagación está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana que ya citó a la excongresista pero ella no se presentó.



En 2010 la Procuraduría General la sancionó con una inhabilidad de 18 años por "colaborar y promover a la guerrilla de las Farc", según información encontrada en archivos del computador del extinto jefe de las Farc, Raúl Reyes.

Esa sanción se cayó en agosto de 2016 en el Consejo de Estado. El principal argumento del magistrado ponente era que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos. Además que no eran correos sino archivos de Word que podían modificarse fácilmente.



En este caso la Corte Suprema de Justicia había declarado que las pruebas conseguidas en este computador no eran "legales". Esa decisión implicó que se archivara una investigación en contra del excongresista Wilson Borja, también señalado en su momento de 'farcpolítica'.



En su momento la Corte Suprema de Justicia aseguró que los agentes estatales no pueden recolectar pruebas judiciales más allá de las fronteras colombianas. Además, que la práctica de pruebas en otros países debe seguir el debido proceso.

