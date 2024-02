La historia de vicefiscales que han estado al mando del ente acusador

No es la primera vez que un vicefiscal queda encargado de la entidad. El 15 de mayo de 2019 asumió como fiscal general de la nación el abogado Fabio Espitia Garzón, quien para la época era el vicefiscal y quedó al frente del ente acusador tras la renuncia al cargo de Néstor Humberto Martínez Neira.



Espitia Garzón estuvo en la cabeza del ente acusador hasta febrero de 2020, cuando se posesionó el saliente fiscal, Francisco Barbosa Delgado. Ese encargo de nueve meses es solo uno de los que se han registrado en sus tres décadas de existencia.

El exfiscal Eduardo Montealegre.

Ya en marzo de 2012 había asumido la entonces vicefiscal Martha Lucía Zamora en reemplazo de Viviane Morales, cuya elección fue tumbada por el Consejo de Estado luego de estar solo 16 meses en el cargo.



El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo también estuvo encargado de la entidad entre marzo y julio de 2016 entre tanto se dio la elección del reemplazo del fiscal Luis Eduardo Montealegre Lynett.



Y el encargo más largo lo ha tenido el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien asumió en agosto de 2009 luego de que se cumplió el periodo de cuatro años del entonces fiscal Mario Iguarán Arana.



En uno de los momentos más difíciles en las relaciones del Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal rechazó la terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y Mendoza Diago terminó estando 18 meses en el cargo.

Martha Lucía Zamora, estuvo al frente de la Fiscalía.

Sala plena de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a la ley, el Fiscal General de la Nación es elegido de una terna enviada por el Presidente de la República y para un periodo de cuatro años. Para lograr la elección se requieren los votos de 16 de los 23 magistrados que hacen parte de la Sala Plena del alto tribunal.



Hasta ahora, en las dos votaciones que se han realizado por la terna enviada por el presidente Gustavo Petro Urrego ninguna de las abogadas que la integran ha consolidado una mayoría, por lo que se realizará un nuevo intento el próximo 22 de febrero.



Entre tanto se produce el nombramiento de la nueva fiscal encargada Martha Janeth Mancera, la segunda del saliente fiscal Barbosa Delgado.



La norma no establece un límite de tiempo para poder avanzar en la elección ni da la posibilidad para elegir a alguien distinto de la terna que envía el jefe del Estado.

Abogados consultados señalaron que el tiempo que lleva el actual proceso de elección (seis meses desde que se presentó la terna a la Corte) no excede los tiempos de anteriores procesos y estaría acorde con ese tipo de votaciones en las que no se llega a consensos en las primeras votaciones.

