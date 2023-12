Fiscalía ya investiga presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes

Este lunes se conoció que la Fiscalía General de la Nación ya tiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes, la cual ha tenido en los últimos meses a la Cancillería y a la firma Thomas Greg interesadas en la situación.



La Cancillería había pedido a mediados de año la apertura de un proceso a nivel penal para aclarar las graves denuncias.



Se ha mencionado que "personas naturales y jurídicas han cuestionado los criterios técnicos y objetivos tenidos en cuenta para la elaboración de pliego de condiciones definitivo, preguntando sobre la transparencia del proceso”.



Ante una serie de tropiezos, el Gobierno tuvo que lanzar una segunda licitación, luego de que se declaró desierto el primer intento por el negocio para fabricar pasaportes, trámites de expedición que sufrieron demoras de acuerdo a reportes de ciudadanos.



Búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

Según fuentes de la Fiscalía, desde hace varios días se están investigando denuncias de presuntas irregularidades en la licitación, y en ese sentido ya se han hecho labores de policía judicial y el fiscal del caso determinará si llama a declarar a Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).



Precisamente, este lunes ella dio declaraciones en W Radio sobre información que le llegó de una reunión en París, Francia, entre un par de personas que hablaron de la licitación de pasaportes.



Martha Lucía Zamora, cabeza de la ADJDE y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

El encuentro, según la directora, se dio en el hotel Intercontinental Le Grand. "Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento", fue el comentario que entregó la funcionaria en la radio.



Las personas que habrían participado de esa cita fueron Juan Carlos Losada Perdomo, funcionario de la Cancillería, y Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva.



