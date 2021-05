Fiscalía investiga a hombre que disparó en medio de las marchas

Fuentes de la Fiscalía señalaron que ya se investigan los hechos que protagonizó un hombre identificado como Andrés Escobar, quien hizo disparos en medio de manifestaciones en Cali.



Añadieron que la investigación la asumió un fiscal de la ciudad de Cali quien tendrá que determinar si en la conducta del hombre se tipifican delitos.

No solo se están recaudando los videos que circulan públicamente, sino los de las cámaras de seguridad de la zona en la que se dieron los hechos.



Igualmente se busca establecer si el arma con la que se ve en los videos realmente es traumática o de fuego.



El penalista Pedro Nel Escorcia indicó que se tiene que verificar si con su accionar resultaron personas afectadas lo que permitiría tipificar otras conductas.



"Allí se puede tipificar el delito de terrorismo", indicó el abogado y señaló que es igualmente grave la omisión de los uniformados que se encontraban a su lado.



"Esa es una conducta gravemente omisiva", dijo el penalista.



El abogado Gilberto Gómez sostuvo que "si el arma que se acciona es de utilería, traumática o con capacidad letal, poco importa a la vista del primer resultado: Generó zozobra y pánico. Los periodistas parecían presa de pánico y sus expresiones de terror lo advierten. Y la gente que corría, distaba mucho de estar serena...".



Igualmente indicó: "Si llegare a haber otros resultados, cosa que no se aprecia en las imagenes, como heridos por arma de fuego o por la estampida humana, pues se le habrán añadido resultados dañinos a los causados... Por el momento y sin una investigación serena es difícil anticipar conclusiones definitivas. Pero la misma debe iniciarse bajo la hipótesis de que se causó zozobra o temor en una parte de la población y eso se llama terrorismo".



Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín señaló: "No es admisible en el estado de derecho que miembros de la Policía omitan su obligación legal respecto a personas que emplean, fuera del ordenamiento jurídico, armas de fuego. Tales eventos deben ser objeto de investigación y sanción. La autoridad debe ejercerse con rigurosidad".



Y añadió: "La Política de Seguridad, conforme a la Constitución y a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, busca fortalecer el monopolio de las armas en cabeza del Estado, al tiempo que las autoridades cumplan con la obligación de garantía de los derechos de todos".

