Por quinta vez la Fiscalía intentará acusar formalmente a Rugeles

Por quinta vez, la Fiscalía intentará acusar al periodista Gustavo Rugeles Urbina, denunciado por constantes agresiones a su pareja, por el delito de violencia intrafamiliar.

Este jueves está programada de nuevo la diligencia en la que el ente acusador espera formular formalmente la acusación. Pese a que el escrito se radicó el 12 de enero del año pasado, aún no se ha podido leer en audiencia.



Desde el 5 de abril de 2018 se había programado esa diligencia judicial, sin embargo, esta se ha venido aplazando. Mañana se intentará por quinta vez avanzar en esa etapa del proceso.



En dos de las cuatro citas anteriores que se han fijado para ese propósito, Rugeles ha argumentado no tener un abogado de confianza que lo represente.

Desde diciembre de 2017 la Fiscalía le imputó al periodista el delito de violencia intrafamiliar, luego de que su pareja lo denunciara por repetidas agresiones en su contra.



En ese momento el ente acusador no solicitó medida de aseguramiento, pero sí pidió medias de protección para la víctima Marcela González. Pese a esas medidas, según contó la víctima, Rugeles la habría vuelto a golpear.



Esta no es la única denuncia que el periodista tiene por maltrato. Según había contado la comunicadora Johana Fuentes en el año 2015, siendo pareja sentimental de Rugeles, también sufrió maltrato físico.



“Le dije 'vete, vete'. Le abrí la puerta y empecé a sacar sus cosas, y él la cerró. Me dijo que no se quería ir; le dije que por favor se fuera de mi casa, pero no quiso. Él empezó a ponerse agresivo, me cogió del cuello, contra la pared, mucho forcejeo, y yo le decía que se fuera ya (...) Yo estaba en la ventana del baño; quebró la ventana y me corté la mano, quedó una herida muy grande, y había mucha sangre", había dicho Fuentes .



Por su parte, Rugeles ha manifestado que las demandas en su contra solo buscan dañar su imagen y su carrera profesional y que la información que se ha divulgado en los medios de comunicación esta siento tergiversada.



