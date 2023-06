La Fiscalía anunció en un comunicado que adelanta una indagación encaminada a determinar si "se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".



Este proceso, que no representa una investigación formal, se lleva a cabo por fiscales delegados ante la Corte Suprema y de la Dirección Especializada contra la Corrupción.



Según el ente investigador, "los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas".



"El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego", señaló la Fiscalía.



El ente investigador agregó que se establecerán posibles responsabilidades en los "delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar".



El anuncio de la Fiscalía se da tras una semana de la revelación de los audios en los cuales el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, habló de una supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro, en la cual fue uno de sus altos directivos en la costa Caribe, por un supuesto monto de 15.000 millones de pesos.



Foto: Instagram Laura Sarabia /Presidencia/ Twitter @AABenedetti

"Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mon..., te llevé a ti, llevé al h. p., de Prisa todo (...). Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, h. p., en la Costa, todos, h. p., sin que pusieran un peso y, además, esa plata se fue para el Pacífico", se le escucha decir a Benedetti.



A propósito, Petro ha sido enfático sobre esta situación que ha enlodado a su Gobierno. “Nadie del gabinete del gobierno ha ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”, escribió el mandatario.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

