La Fiscalía General de la Nación inauguró una sede de la entidad en Neiva, Huila, con la cual encierra los servicios de varias oficinas en un solo edificio que contará con una moderna Unidad de Reacción Inmediata (URI).



En el evento estuvo presente el fiscal general, Francisco Barbosa, quien reseñó que estas nuevas instalaciones para la Dirección Seccional Huila harán posible un mejor acceso a la justicia y mejorarán las condiciones laborales de fiscales y demás funcionarios del ente acusador.



"Era una deuda de 30 años. 30 años en donde esta ciudad había sido maltratada y este departamentos había sido maltratado. Se habían hecho muchos esfuerzos en diverso lugares del país y lo que acabamos de hacer es concentrar en una sola edificación ocho sedes, de las cuales siete estaban en arrendamiento y una en comodato con Migración Colombia”, fueron las palabras del fiscal general.

Fiscal general en nueva sede de la Fiscalía en Neiva, Huila Foto: Fiscalía

La construcción consta de 7.790 metros cuadrados con tres niveles en los que funcionarán el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con sus laboratorios científicos. También hay oficinas para los fiscales locales y nacionales, y para la atención al usuario, con 10 puntos de recepción de denuncias, dos cubículos de autogestión, una ventanilla única y varias salas de entrevistas.



“Actualmente, está habilitada para albergar una planta de 280 servidores, con la posibilidad de ampliar hasta 44 puestos más, para un total de 324 puestos de trabajo”, aclaró Barbosa.



Y añadió que al ver espacios dentro de las cárceles espacios dentro de las cárceles para población indígena; para mujeres, separadas de las carceletas de los hombres; la población LGTBIQ+, "me parece muy digno y me parece, además, que plantea un debate muy interesante sobre lo que debemos entender por inclusión dentro del Estado colombiano”, indicó el fiscal general.



Durante la visita del fiscal, se habló del trabajo que ha llevado la Dirección Seccional Huila este año. En cuanto a homicidio, las cifras que entregaron hablan de un 50,3 por ciento de casos resueltos, del total de hechos conocidos, un 21 por ciento más que en 2021.



En violencia sexual, además, hubo capturas y judicializaciones en 59,6 por ciento de los casos denunciados, 39 por ciento más que 2021; mientras que en violencia intrafamiliar fueron resueltos 70,2 por ciento casos de los eventos reportados, 37% más que el año anterior.



