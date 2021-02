Fiscalía advierte fallas en los controles sobre los detenidos en Cespo

La Fiscalía General le envió al ministro de Justicia Wilson Ruiz una carta en la que le manifiesta preocupaciones por supuestas fallas en los controles en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo).

La carta es suscrita por Gabriel Jaimes, fiscal coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y se refiere a supuestas irregularidades en los controles de la detención de José Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, condenado a 5 años de prisión por irregularidades del caso Odebrecht.



(Lea también: Caso Odebrecht: un nuevo cargo enredaría la libertad de Roberto Prieto).



En medio de las investigaciones que adelanta el Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht en la Fiscalía General, el ente acusador afirma que obtuvo información de las medidas que se le están aplicando a Prieto en su detención y que no estarían siguiendo todos los protocolos, al igual que en los casos de otros detenidos. En ese centro de estudios se encuentran detenidos, por ejemplo, el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, así como el general (r) Mauricio Santoyo.



La Fiscalía dice que en esas averiguaciones encontró, "con preocupación", que Cespo "no tiene implementado al interior de dicho establecimiento las medidas que corresponden ejecutar, conforme el Código Penitenciario y Carcelario", tanto para quienes tienen una medida de aseguramiento preventiva como una detención en cumplimiento de una pena. (Lea también: 'Ñoño' dice que Martorelli le habló de supuestas reuniones con Santos).

Cespo no tiene implementado al interior de dicho establecimiento las medidas que corresponden ejecutar, conforme el Código Penitencario y Carcelario" FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, el ente acusador afirma que no hay controles sobre el manejo que los detenidos hacen de sumas de dinero. Tampoco sobre los elementos que reciben a través de empresas de envío, y se encontró irregularidades en el ingreso de visitantes a quienes no les estarían aplicando todos los controles.



El ente acusador asegura que también se encontraron elementos electrónicos que no están permitidos para los establecimientos carcelarios que son controlados por el Inpec.



(Lea: Hurtado, exjefa del DAS, podría recibir libertad condicional).



Afirma que, sin entrar a controvertir las razones por las cuales Cespo está siendo usado como un sitio de reclusión, es "necesario que se cumpla estrictamente con todas las disposiciones legales y de esta manera se garanticen los fines para los cuales se fueron instituidas las medidas de privación de la libertad", afirma la carta.



Por eso le pide al ministro de Justicia Wilson Ruiz que haga las verificaciones que sean pertinentes para que se eviten este tipo de irregularidades.

Lea más noticias de Justicia:

-Cárcel a hombre que mató a mujer en embarazo por robarle su bebé



-Propuesta de abolir la JEP amenaza los derechos de las víctimas: ONU



-Inician vigilancia por cirujanos que se 'saltan' fila de vacunación



REDACCIÓN JUSTICIA