'Por la trascendencia de interceptaciones era necesaria regulación robusta'

Con el propósito de fortalecer los controles a las interceptaciones de comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación expidió una nueva directiva sobre este tema.



Se trata de un documento por medio del cual se unifican los criterios para el uso de esta herramienta de investigación.



La vicefiscal general Martha Mancera destacó que en el pasado el uso irreflexivo de las interceptaciones trajo serias dificultades al Estado por falta de límites, controles y seguimientos, y por eso era necesaria una regulación robusta.



¿En qué consiste la Directiva?



La Directiva reitera, desarrolla y fortalece lo que ya está previsto en la Constitución y en la ley en materia de interceptación de comunicaciones.



Sin embargo, se trata de un avance sin precedentes en la Fiscalía, en la medida en que contiene directrices claras y concretas para que, en lo sucesivo, no se presenten posibles abusos como los que en el pasado tuvieron lugar dentro de algunas actuaciones.



Este instrumento fue producto del trabajo arduo de muchos meses y de mesas de trabajo institucionales, lideradas por las más calificadas instancias técnicas y jurídicas de la entidad.



Durante los dos últimos dos años, el señor Fiscal General de la Nación ha sido enfático en la necesidad de que se haga un uso racional y legalmente sustentado de esta actividad investigativa.



Es justamente la utilización adecuada y jurídicamente sólida de estas técnicas de investigación lo que ha permitido los resultados notables que todos conocemos, en temáticas como los homicidios colectivos, los feminicidios y otras conductas delictivas priorizadas. Esta gestión, como se sabe, fue fundamental para que la Fiscalía de la CPI cerrara su examen preliminar sobre Colombia.



Eso fue, en una medida importante, fruto del empeño del señor Fiscal General por judicializar a los autores y determinadores de los hechos delictivos más graves, mediante estrategias articuladas e integrales que contribuyeran al desmantelamiento de las estructuras criminales emergentes y a las garantías de no repetición de los crímenes atroces.



Ahora bien, esta Directiva ofrece lineamientos en tres aspectos:



(i) La verificación rigurosa previa que exige una orden de interceptación de comunicaciones, a cargo de los fiscales de conocimiento. Los fiscales de conocimiento, como autoridades judiciales, están llamados a desarrollar una verificación de los fundamentos que justifican la necesidad de acudir esta herramienta, para que no se abuse de ella.



(ii) Los fundamentos jurídicos y la carga argumentativa que debe cumplir una orden de interceptación, así como su correspondiente y obligatorio control de legalidad ante los jueces de control de garantías.



(iii) Los controles internos que deben tener los funcionarios de policía judicial que

ejecutan estas órdenes.



¿Por qué es necesaria?

Por muchas razones. La interceptación de comunicaciones es una herramienta de investigación consagrada en la ley, importante y efectiva para el esclarecimiento de graves delitos y la persecución de las organizaciones criminales.

En el pasado, el uso irreflexivo de esta herramienta trajo serias dificultades al Estado colombiano y a los órganos de persecución del delito, entre otras razones, por falta de límites, controles y seguimientos.



Esta Fiscalía no podía ser indiferente a los riesgos que supone para los derechos fundamentales, para el constitucionalismo democrático y para el Estado social de derecho, el uso indebido de esta valiosa pero delicada herramienta de investigación.



Justamente por la trascendencia de la interceptación de comunicaciones para la investigación y para la judicialización de los delincuentes, era necesaria una regulación interna robusta, clara y útil, que fortaleciera su legitimidad, la tornara más efectiva y la blindara ante posibles abusos.



¿A quién servirá?



Naturalmente, a los ciudadanos que puedan estar incursos en una investigación y ser destinatarios de la acción penal, para proteger sus garantías constitucionales.



Pero también a todos los ciudadanos de Colombia en general, que cuentan con un mecanismo adicional de control y de salvaguarda de sus derechos fundamentales, ante el ejercicio del poder punitivo del Estado. Igualmente, a la institucionalidad y al Estado de derecho colombianos. Esta directiva, además de sistematizar el régimen constitucional y legal de la interceptación de comunicaciones, y dinamizar y hacer más funcional esta herramienta, refuerza sus controles y eleva el estándar exigido para acudir a ella.



¿Qué garantías da a los ciudadanos de que no se presentarán más “chuzadas”?



El señor Fiscal General ha querido, ante todo, incorporar controles internos. Estos controles persiguen no solamente que las órdenes de interceptación se produzcan por fiscales competentes, dentro de indagaciones penales con sustento probatorio, sino que van mucho más allá. Exigen que se trate de medidas adecuadamente sustentadas a la luz de los fines de las investigaciones, que siempre tengan un control de legalidad y, más importante aún, que se lleven a cabo con un seguimiento estricto.



Lo anterior, en orden a que los analistas y los jefes de policía judicial generen las alertas necesarias ante los posibles usos desproporcionados de esta herramienta y nuestros fiscales puedan tomar las decisiones pertinentes.



¿Quiénes la aplicarían?



Nuestros fiscales y policías judiciales. Se trata de una unificación de criterios que se lleva a cabo en el marco de los principios de unidad de gestión y jerarquía, consagrados en el artículo 251.3 de la Constitución Política, en armonía con los principios de autonomía e independencia que sustentan la función de los fiscales delegados.



Además, en atención a la facultad prevista en el numeral 8º del artículo 250 de la Constitución Política, relativa a la competencia del señor Fiscal General de la Nación en relación con la dirección y coordinación de todos los organismos que cumplen funciones de policía judicial.



Su propósito es, ante todo, brindar lineamientos, directrices y herramientas interpretativas y analíticas a nuestros operadores de justicia. Su aplicación no solo tornará más efectiva esta actividad, en el combate a la criminalidad, sino que ayudará a fortalecer su legalidad y poder demostrativo en el marco de los procesos judiciales.

