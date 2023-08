La visita de más de dos horas que realizó este lunes festivo el presidente Gustavo Petro a la casa de su hijo Nicolás, en Puerto Colombia, sigue generando polémica.



Nicolás Petro fue imputado por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito y logró libertad condicional cuando aceptó colaborar con la justicia y entregar pruebas de la supuesta entrada de platas no declaradas a la campaña presidencial de su padre en 2022. (Le puede interesar: Temido sicario de 'los descuartizadores' se fugó de La Picota y se dieron cuenta al año).

A las reacciones políticas por el encuentro --que el Presidente había buscado infructuosamente en el búnker hace casi un mes, después de que Nicolás anunciara su intención de colaborar con la Fiscalía-- se suma ahora una evaluación jurídica que realiza el fiscal del caso, Mario Burgos, y que debe determinar si esa reunión va en contravía con las órdenes que el juez de control de garantías de Bogotá dio en su momento al no privar de su libertad al procesado.



En la cita, que ocurrió en horas de la mañana de ayer en Barranquilla, estuvieron presentes Laura Ojeda, pareja de Petro Burgos; Katia Burgos, su madre, y unos primos maternos del exdiputado.

Caso Nicolás Petro: fue suspendida la audiencia de medida de aseguramiento

"Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial", dijo el presidente Petro en sus redes sociales.



A renglón seguido señaló: "Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales".



El 4 de agosto, después de que Nicolás Petro habló de platas ilegales en la campaña --después, en una entrevista, dijo que su padre no había tenido conocimiento de esos supuestos hechos-- el juez del caso les dio libertad condicional a él y a su exesposa, Day Vásquez.



Acto seguido, les impuso reglas para mantener esa libertad condicional: les prohibió salir de Barranquilla, participar en reuniones políticas y tener contacto con las personas que habrían entregado los recursos ilegales "y con cualquier otra persona que a lo largo de la investigación guardan relación con los hechos que se investigan". Además le dijo que tenía que mantener un buen comportamiento.



Aunque el presidente Petro no aparece en el organigrama de contactos del procesado en la investigación de la Fiscalía, el hecho de que la financiación de su campaña ha sido cuestionada por Nicolás Petro, quien además fue clave en esa empresa electoral, ha alimentado el debate.



El abogado Santiago Trespalacio señala que el juez estableció "que no podía reunirse con las personas relacionadas con la matriz de negociación, es decir, con las personas que e él ha vinculado al caso o que son investigadas por la Fiscalía".



Sin embargo, agrega que debe tenerse en cuenta que el Presidente no puede ser investigado por la Fiiscalía: "Debido a su fuero, cada vez que la Fiscalía encuentre cualquier hipótesis que lo pueda vincular no puede realizar ningún acto de investigación", sino remitirlo a la autoridad competente si es del caso.

Audiencia Nicolás Petro-compulsa de copias

La senadora Paola Holguín señala por su lado que "el Juez le prohibió a Nicolás Petro tener contacto con quienes hacen parte del proceso de corrupción; sin embargo él se reunió de manera privada con su Padre, por lo tanto podría perder los beneficios". "No podemos olvidar que más allá de la relación padre e hijo, Nicolás es testigo en caso que tiene que ver con la financiación irregular de la campaña de Petro", agrega.



A su turno el penalista Iván Cancino precisó que en la investigación no está el presidente Petro y que si se tratara de un proceso puntual por la financiación de la campaña sería diferente.



"El Presidente, al no estar relacionado en esta investigación puede ver a su hijo sin violar ley o decisión del juez", añade Cancino.



Lo cierto es que la visita ha generado suspicacias. Empezando por las de Day Vásquez, quien al comentar la sorpresiva llegada del Jefe de Estado a la casa de Nicolás Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Yo si voy a seguir colaborando con la justicia".





REDACCIÓN JUSTICIA