Fiscalía envía a la JEP audios en caso Santrich

Doce audios acaba de enviar la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que tenga en cuenta en su decisión sobre si avala, o no, la garantía de no extradición dispuesta en el Acuerdo de Paz a 'Jesús Santrich', quien el pasado 9 de abril fue detenido por una solicitud de extradición que hay en su contra por narcotráfico.



EL TIEMPO estableció que no se trata de las pruebas del expediente de Estados Unidos, que había pedido la JEP, sino de audios de las investigaciones en Colombia que demuestran la cercanía de Marlon Marín, quien hoy está en EE. UU. enfrentando a la justicia de ese país, con el exjefe guerrillero.

ATENCIÓN: #Fiscalía compartió con la JEP 12 audios que le permitirán a la Justicia Especial cumplir su responsabilidad en el caso #Santrich — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 1 de octubre de 2018

Las pruebas remitidas le permitirían a la JEP establecer una línea de tiempo para pronunciarse sobre uno de los temas de fondo que tiene que decidir: si los supuestos delitos fueron cometidos con posteriodad a primero de diciembre del 2016, cuando entró en vigencia el proceso de paz.



Si esto fuera así, el caso deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, como quedó establecido en los acuerdo de La Habana.La JEP anunció que el plazo para decidir sobre la extradición de Santrich se vence en noviembre y reiteró que se pronunciará al respecto en su momento.

