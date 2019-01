Fiscal revela audios de polémica con Daniel Coronell

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, hizo públicas las grabaciones completas en las que se menciona su nombre en conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla.

Mártínez Neira, quien tuvo en el fin de semana un intercambio polémico sobre el tema con el periodista Daniel Coronell, afirmó que el fiscal Jaime Camacho le propuso el 15 de agosto del año pasado remitir a la Corte Suprema un disco con 13 archivos y sus respectivas transcripciones "en relación con evidencia compartida por la DEA en el caso Federal contra Gustavo Moreno". Ese mismo dia, dice el Fiscal, se entregaron a la Sala Penal de la Corte "con todos extractos de audios y transcripciones".

5/9 #ElFragmentoPerdido - 2do audio remitido a Corte en que se menciona a Fiscal.Allí no se dice que al “desayuno” haya concurrido el Fiscal, como se afirmó en Comisión Acusaciones.Fiscal NO conoce a Leonardo Pinilla y no ha estado en reuniones con Luis A. Ramos y Rodrigo Noguera pic.twitter.com/i45syzAusx — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 14 de enero de 2019

La Fiscalía señala que en dos de esos audios se menciona al jefe del ente acusador.



En el primer audio se escucha al abogado Leonardo Pinilla hablando sobre supuestas reuniones en las que se invitaría al Fiscal General. El alto funcionario dice que esas reuniones nunca se hicieron y que no conoce a Pinilla, preso en Estados Unidos por el 'cartel de la Toga'.



Este es la transcripción del segundo audio:



Alejandro Lyons: "Bueno y ¿qué más dice ese loco? (Moreno) ¿qué hay por ahí así?"



Leonardo Pinilla: "Ese man le da miedo, porque como le han hablado tan mal de ti, que tú, que grabas a la gente, que no sé qué vainas, y yo home no seas marica".



AL: "Pero ¿a quién he grabado?".



LP: "No pero ajá, la gente y el Fiscal General, marica, advertía contigo, eso dice él, ese man no, hay que sentarse con Noguera, ese man sí es una ficha, llave, llave de ese man, yo fui a un desayuno con Luis Alfredo, él y yo, en su, nos quedó ahí sentá con él ahí, lo que pasa es que yo no me atrevía decirle el tema tuyo ahí mismo, porque no joda no, no sé, de pronto no fuera prudente, el día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo, desayunamos, él me invitó, a cuenta estaba Carlis Camargo, no joda llevaba como 3 horas esperando que lo atendiera pa que lo ayudara el tema de él, que no lo fueran a joder y tal, porque también lo mencionaron".



El ente acusador insistió que no entregó a la Corte la totalidad de las grabaciones sino los temas puntuales que correspondían a aforados (que son competencia del alto Tribunal) por sugerencia del fiscal Jaime Camacho, que hace parte del grupo de investigadores del caso. Y que esa decisión ya la había hecho pública el 7 de diciembre mediante un comunicado de prensa.Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que no tienen reporte de la pérdida de ningún audio, que todas las grabaciones están en su poder y que desde el primer momento fueron remitidas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

JUSTICIA Y PAZ