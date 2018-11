Frasco con cianuro, pista clave en muerte de hijo de Pizano

En el baño auxiliar del segundo piso, en donde están ubicadas las habitaciones que usaban los hijos del fallecido controller (auditor) de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, fue encontrado un recipiente con cianuro.

Así lo anunció la Fiscalía este domingo tras realizar una inspección judicial en la casa de Pizano en Subachoque, Cundinamarca, en donde pasaron sus últimos momentos antes de morir el ingeniero Jorge Enrique y su hijo Alejandro.



El director de Seguridad Ciudadana y Fiscalías, Luis González León, afirmó que el sábado en la mañana peritos del CTI a cargo de la investigación por la muerte de padre e hijo llegaron a su casa y realizaron una diligencia judicial que se extendió durante casi 12 horas.



Investigadores señalaron que durante toda la diligencia estuvieron presentes dos procuradores judiciales; Inés Elvira Ponce de León, viuda de Jorge Enrique, sus dos hijas, Juanita y María Carolina, y dos sobrinos.



Los peritos llegaron a la residencia familiar a las once de la mañana e inicialmente se concentraron en puntos de interés para la investigación, como la habitación de Jorge Enrique, el baño en el que se desmayó y fue encontrado por su esposa el 8 de noviembre, y su estudio, en el que Alejandro habría encontrado la botella de agua saborizada que bebió y que contenía el veneno que le ocasionó la muerte dos días después.



Sobre las siete de la noche, los investigadores encontraron en un cajón de un baño auxiliar, detrás de un bafle y un minicomponente, una bolsa plástica y en su interior, un frasco con cianuro de potasio, la misma sustancia hallada en el cuerpo de Alejandro y cuya presencia fue descartada por Medicina Legal en las muestras biológicas tomadas al cuerpo de su padre. El frasco y la bolsa tenían el nombre del laboratorio que había producido y vendido esa sustancia.

Cuatro horas después llegaron a la casa dos expertos en recolección de huellas digitales y de muestras biológicas (para buscar ADN), que tomaron evidencias en el sitio, las cuales ya fueron entregadas a peritos de Medicina Legal para su análisis.

Este fue el recipiente que encontró la Fiscalía en el baño de los Pizano. Foto: Fiscalía

Ayer los investigadores se desplazaron en la mañana a una venta de químicos cuyas oficinas principales quedan en el centro de Bogotá y en donde se vendió el frasco encontrado en la casa de la familia Pizano. En una entrevista como testigos, sus administradores reconocieron que vendieron ese químico y que el mismo hace parte de un lote del que se han vendido en Bogotá 12 frascos desde el primero de agosto.



Entregaron información puntual sobre seis de las personas que compraron ese tipo de frascos con cianuro y no dieron pistas de las otras seis. Los investigadores ya recolectaron los videos de seguridad del lugar con los días y horas exactas en las que se vendieron todos los recipientes para intentar identificar plenamente a quienes adquirieron esa sustancia.



Todas esas evidencias serán fundamentales para establecer cómo terminó el cianuro en la casa de los Pizano-Ponce de León y establecer con precisión los hechos que rodearon la muerte de Alejandro.

Nuevos audios

El sábado se conocieron nuevos apartes de las conversaciones que sostuvieron en agosto de 2015 el entonces auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y el entonces abogado de Corficolombiana, Néstor Humberto Martínez Neira.

En la grabación, publicada por Noticias Uno el sábado, se escucha al hoy Fiscal General hablando de los hallazgos y sospechas que tenía Pizano:



–Yo no sé ya en este caso, indago o me quedo quieto –dice Pizano, a lo que Martínez Neira responde: –No. Quieto, quieto. (...) porque yo lo veo a usted en estado de ansiedad. ¿Qué hago? –dice Martínez.



–No, no –afirma Pizano, a lo que Martínez responde: –Entonces Sarmiento me manda a decir. Nada.



–Nosotros estamos trabajando en una vaina muy gruesa. El penalista, que no escribas, que no pidas vainas –se escucha a Martínez Neira en otro aparte de la grabación presentada por el noticiero. Igualmente se ampliaron el domingo audios en los que se hablan de contratos y empresas que habrían sido usadas para desviar recursos, los cuales fueron publicados ayer por EL TIEMPO.



El Fiscal General ha insistido en sus declaraciones que en las conversaciones se estaban planteando hipótesis sobre lo que estaría pasando con los recursos que estaba sacando Odebrecht de la concesionaria y que no había certeza de que se estaban cometiendo delitos. Ha señalado que solo hasta 2017, con la investigación penal, se pudieron demostrar las irregularidades y que después de las conversaciones con Pizano recomendó que se adelantara una auditoría y se estableciera un comité de ética para evaluar el tema. Tras esto se dio el acuerdo en el que Odebrecht devolvió la plata que había sacado de la concesionaria.



JUSTICIA