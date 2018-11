La carpeta con supuestas chuzadas que la Fiscalía dice que son falsas

La investigación que tiene en la cárcel al general retirado Humberto Guatibonza y a varios antiguos oficiales por la red que vendía servicios de chuzadas al mejor postor está dando un giro inesperado: al parecer, varias de las supuestas interceptaciones resultaron falsas.



Eso es lo que sostiene la Fiscalía al menos en un caso puntual: el del reconocido abogado Jaime Lombana, quien desde el primer momento apareció en la lista de víctimas de la red. Más de una decena de testimonios, incluido el del abogado, han desmentido el contenido de los supuestos mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.



Una de las carpetas halladas por la justicia se denomina 'Gordos' y en ella aparecían referencias a Lombana y otros abogados.

Este viernes, Caracol Radio publicó las transcripciones de las supuestas interceptaciones. La carpeta en manos de la red ilegal tenía supuestos reportes de conversaciones de tres celulares; el del mismo Lombana, el de su pareja y el de una hermana del abogado. Los números correspondían, pero los chats eran falsos.



En los reportes se decía que el abogado había hablado, entre otros tópicos, de un plan para afectar al senador Armando Benedetti, su reconocido contradictor y a quien la Fiscalía pide investigar como supuesto determinador de los seguimientos ilegales.

Lo que dice la investigación es que esas interceptaciones nunca se realizaron en el caso concreto de Lombana y que la red que vendía el servicio ilegal cobraba por chuzadas apócrifas. Lo cual no implica que en otros casos, como en el de los pilotos de Avianca, no haya accedido efectivamente a comunicaciones privadas.

El abogado Jaime Lombana aparece como víctima de la red de chuzadas ilegales. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO

El jueves, durante la audiencia contra el ex DAS Laude José Fernández Arroyo, la Fiscalía aseguró que ya está descartado que Lombana haya sido interceptado, pero que sí hay evidencias de seguimientos ilegales a su hijo. "Los números de placas, fechas y rutas sí correspondían con movimientos reales", le dijo el abogado a EL TIEMPO.

Lombana confirmó además que tanto él como sus supuestos interlocutores han acudido a la Fiscalía para desmentir los reportes de la carpeta. "Juro que todo eso es falso, y así se ha podido verificar con la confrontación de teléfonos y correos", agregó.



En la audiencia del jueves, el fiscal del caso señaló: “La carpeta del doctor Jaime Lombana se denominó ‘Gordos’ (...) Se ha extraído parte de la información y es la que se ha presentado al doctor Jaime Lombana y a su novia, los cuales manifiestan rotundamente que esta información no obedece a conversaciones reales, que no conocen a ninguno de los interlocutores ni reconocen los abonados telefónicos como contactos reales o propios de sus teléfonos celulares”.



A pesar de esto el ente acusador le ha dado crédito a otros hallazgos realizados en los equipos encontrados a la hacker María Alicia Pinzón Montenegro. La Fiscalía señala que la red tenía capacidades para realizar seguimientos electrónicos pero que no podía hacer todo lo que le ofrecía a sus clientes.



Justicia



