El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, afirmó que el ente acusador no negocia con narcotraficantes, y que solo aplica lo establecido en la Constitución y la Ley.



El pronunciamiento lo hizo desde Buenos Aires, Argentina, en donde asiste a un foro de jefes de Ministerios Públicos. Allá aprovechó para resaltar que la Fiscalía no puede negociar “con narcotraficantes ni paramilitares” y que su función se limita a lo que permitan las normas legales y no más allá.



(Puede leer: El juicio oral en casos penales deberá hacerse de forma presencial: Corte)

“Los fiscales aplican la ley. Y por ahora esa normatividad no existe porque está en trámite en el Congreso”, dijo el fiscal, al señalar que de lo que allí se aprueba dependerá cualquier beneficio que se le pueda aplicar a los integrantes de las redes criminales.



Y añadió que “es falso decir que la Fiscalía va a negociar con narcotraficantes o paramillitares". Además, manifestó que está dispuesto a ir al Congreso de la República a debatir los alcances de la ley de sometimiento de las bandas criminales, y a exponer los puntos que la Fiscalía considere que son violatorios de los derechos humanos o que se puedan traducir en impunidad.



(Puede leer: Gustavo Petro es denunciado por el fiscal Daniel Hernández ante la Cámara)



La Fiscalía, según lo establecido hoy en la ley, puede examinar preacuerdos o principios de oportunidad con las personas vinculadas a delitos, con beneficios establecidos en la ley y cumpliendo requisitos que están en las normas. Estos tienen control de legalidad por cuenta de jueces de garantías.



Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: