Hallan evidencia de sustancias ilegales en bus accidentado en Ecuador

La Fiscalía General de la Nación informó este jueves que el fiscal Néstor Humberto Martínez compartió "existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer presencia de cocaína en el bus que se accidentó en Papallacta" con el Fiscal General de Ecuador, Paúl Pérez Reina.

#ATENCIÓN Fiscal Martínez Neira compartió hoy al Fiscal General de Ecuador, Paúl Pérez Reina, existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer presencia de cocaína en el bus que se accidentó en Papallacta, #Ecuador — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 16 de agosto de 2018

Autoridades en Colombia dijeron a EL TIEMPO que durante el cruce de información con las instituciones ecuatorianas no se ha establecido una cuantía o si efectivamente había presencia de algún tipo de sustancia a bordo del bus accidentado el pasado martes.



La Policía de ese país emitió un comunicado en el cual asegura que "se ha encontrado en el piso de la estructura del bus lo que podría presumirse con sustancias sujetas a fiscalización" y que analizan el tipo y la cantidad.

Pero según versiones difundidas por el diario El Comercio, de Ecuador, que cita a la Dirección Antinarcóticos de ese país, en el bus se halló, utilizando perros adiestrados, marihuana 'cripy' entre las latas dañadas por el accidentes.



Aseguran que se desconoce la cantidad exacta porque no ha terminado la extracción de la sustancia, pero que los paquetes con la marihuana estaban encaletados en el piso del bus. No mencionan ningún hallazgo de cocaína.



Este miércoles, el director Nacional Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, general Carlos Alulema, había afirmado que durante el registro visual de las maletas y la carga del bus no se encontró ningún elemento ilícito, pero que se había gestionado para hacer un examen más completo de los restos del vehículo.



ELTIEMPO.COM