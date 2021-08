Fiscalía dice que exgobernador Lyons ha cumplido con sus compromisos

La Fiscalía pidió que se prorrogue por un año más el principio de oportunidad concedido al cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

La Fiscalía señaló, en una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que el exmandatario, que se encuentra en Estados Unidos, se comprometió a declarar en juicio contra varios de los investigados en el escándalo de corrupción conocido como el 'Cartel de la Toga' y lo ha venido haciendo cada vez que ha sido requerido.

(Le puede interesar: Las revelaciones de quienes fueron a Haití con comandos y se devolvieron).

Sumado a que ha cumplido con las declaraciones ofrecidas, la Fiscalía dijo que se ha venido avanzando en la entrega de bienes para reparar a las victimas.



Desde 2017 se ha venido prorrogando el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a Lyons Muskus.

(Le puede interesar: Los fallos de tutela no se están cumpliendo: Corte Constitucional).

Los representantes de la Procuraduría y la Contraloría, como víctima, no se opusieron a la petición del ente acusador.



El magistrado al que le correspondió el proceso avaló por seis meses más el principio de oportunidad.



Según la investigación, como gobernador, Lyons dio la instrucción de agotar los procesos de contratación de los proyectos que se beneficiarían con los recursos del fondo de regalías y por los cuales los beneficiarios de los contratos debían pagarle una comisión del 30 por ciento.



Esa comisión, dijo la Fiscalía, se repartiría entre él, Musa Besaile y Jairo Zapa, director departamental de Regalías, quien fue asesinado en 2014. Según la Fiscalía, se aprobaron finalmente diez proyectos y se habrían recibido por comisiones el valor mencionado.



A Lyons la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



El exgobernador primero no aceptó los cargos, pero luego la Fiscalía solicitó la aplicación de un principio de oportunidad para que ya no fuera procesado por los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a cambio de entregar la suma de $ 4.000 millones.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com