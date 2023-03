El fiscal general Francisco Barbosa Delgado dio a conocer los resultados de la investigación por el supuesto atentado al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez registrado en Bogotá en los primeros días de marzo.



Tal como lo había anticipado EL TIEMPO, la investigación de la Fiscalía concluye que no se trató de un atentado sino de un intento de robo.

El funcionario dijo que se llegó a esa conclusión luego de analizar todos los elementos probatorios del caso.



Confirmó la versión publicada por este diario de que los asaltantes acababan de cometer otro hurto cuando observaron la camioneta del funcionario y procedieron a atracar a sus ocupantes.

Augusto Rodríguez, director de la UNP. Foto: Twitter: @UNPColombia

En el sitio se encontró un computador que había sido robado previamente y la víctima reconoció el equipo y dio las características de los asaltantes.



En declaraciones a Noticias Caracol, el fiscal Barbosa Delgado dijo que los integrantes de la banda están asociados a otros cinco intentos de hurto.



"Rechazamos la hipótesis de que fue un atentado", dijo el funcionario tras señalar que se busca judicializar a los responsables del hecho.



"En el momento que se presentaron los hechos el Presidente de forma apresurada y por Twitter, como ha sido usual en su Gobierno, inmediatamente señaló que se trataba de un atentado, lo que es un tergiversación de la verdad a la luz de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía", añadió e hizo un llamado al ejecutivo "de que por favor dejen hacer las tareas de la Fiscalía, he visto en los últimos días intervenciones incluso de algunos funcionarios del Estado, el mismo Presidente de la República, en donde ha tocado temas que tienen que ver con la Rama Judicial y con las investigaciones judiciales".

Insistió que el Presidente Petro debe actuar en el marco de sus competencias "cara loro con su estaca, que se dedique a que no ocurran hechos como los nueve asesinatos de esos muchachos, que se dediquen a proteger la vida de los colombianos y que entiendan que son Gobierno y no oposición".



Dijo que parte de lo que ha sucedido es que trinan "como si estuvieran en la oposición,

La vicepresidenta Francia Márquez inaugura la feria del libro de Cuba. Foto: Yamil Lage. Pool. Efe

Igualmente se refirió a las investigaciones por las amenazas denunciadas por la Vicepresidenta Francia Márquez, que dijo fueron priorizadas.



En ese sentido anunció que se imputarán cargos a Fabian Idarraga Toro por el delito de amenaza a servidor público. Indicó que la persona reconoció que amenazó a la funcionaria.

Sobre lo registrado el 8 de enero cuando se habría registrado un intento de atentado con explosivos y se concluyó que no se trataba de un artefacto con algún tipo de detonante y no se podía activar.



"Tenía elementos de origen explosivo sin que fuera un artefacto explosivo", dijo tras señalar que a esa conclusión se llegó luego de examinar los hechos.



Añadió que se va a investigar el esquema de seguridad de la vicepresidente para establecer de donde salió la versión del atentado. "Lo que puede estar ocurriendo es que a la señora vicepresidenta no le quieren hacer ciertos desplazamientos a sus territorios".



Finalmente dijo que se investiga una nueva denuncia sobre la versión de una fuente de información que hablaba del movimiento de explosivos para atentar contra la funcionaria el 21 de marzo en Cacarica (Chocó)

