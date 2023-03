Liliana Patricia Donado, jefa de la Dirección de Extinción de Dominio del ente acusador, le dijo a EL TIEMPO que entre 2020 y 2022 contaron 20.921 actas de secuestro de bienes, las cuales fueron enviadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrarlos.



(Puede leer: ¿Bienes de la mafia serán manejados por manifestantes del paro? Esto dice la SAE)

Fiscal Liliana Donado, en medio de las fallas que hay en el inventario de bienes en manos del Estado, ustedes han incautado miles y los han entregado a la SAE...

Con ocasión de la denuncia que presentó (Daniel Rojas), el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se dio una rueda de prensa en el mes de octubre, cuando el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, entregó la cifra de los bienes efectivamente entregados a la SAE, que era 19.000 algo de bienes.

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Donado, directora de la delegada de extinción de dominio de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Esta cifra la sacamos de datos que teníamos en nuestras bases de información, y teniendo en cuenta la colaboración que debe existir entre las entidades del Estado y el compromiso de la Fiscalía en apoyar a la SAE, en una obligación de ellos que es tener al día sus inventarios de los bienes.



(Puede ver: 'Camuflan un proceso de paz en un sometimiento a la justicia': Fiscal Barbosa)

¿Cómo los apoyaron?

Depuramos una a una las actas de secuestro, que es el único documento que comprueba la entrega del bien a la SAE. Cuando el fiscal decreta las medidas cautelares se materializa esa medida, se hace la diligencia de secuestro, se levanta un acta en donde se describe, bien sea el inmueble, el mueble, el establecimiento de comercio o la sociedad, y se firma por parte del fiscal que realiza la diligencia y por parte del funcionario de la SAE.



Esto acredita que efectivamente esté bien, se lo entregamos a la SAE, ellos lo deben tener en el inventario. Entonces cogimos todas las actas del año 2020, 2021 y 2022, logrando establecer que han sido entregados durante el periodo del doctor Barbosa 20.921 bienes contra actas verificados.

Cogimos todas las actas del año 2020, 2021 y 2022, logrando establecer que han sido entregados durante el periodo del doctor Barbosa 20.921 bienes contra actas verificados. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuántos en cada año?

En 2020 les entregamos 7.092 bienes, en el año 2021 les dimos 5.493 bienes y en 2022 fueron 8.336 bienes. Todos estos activos contra acta deben estar dentro del inventario de la SAE.

¿Qué le corresponde a esa entidad?

Me imagino que ahora ellos ya que tienen toda esa documentación que se les entregó oficialmente, pues deberían actualizar y verificar si efectivamente están, para poder confirmar que son bienes que están bajo su administración. Una vez que se firma esa acta, el que responde por el bien es la SAE.

¿En esa acta de secuestro es en la que se pone un precio o un avalúo preliminar?

No, esa acta tiene unos fines procesales, que básicamente establece que el bien está secuestrado y que se materializó la medida cautelar, simplemente se describe el bien: si es un inmueble, vehículo, mueble o establecimiento de comercio. Ahí no colocamos valores, los que nosotros entregamos a la ciudadanía son valores que miden el impacto a las finanzas criminales.



(Le dejamos: Por demolición de casa que no era una olla, capturan a 6 oficiales de la Policía)

Explíquenos un poco eso...



Cuando ya se fue al lugar se hace un informe de estimación económica del bien, y esa estimación se hace por funcionarios de policía judicial siguiendo parámetros objetivos de estimación económica, que para eso se construyó en la delegada de Finanzas Criminales un documento que se llama la Guía de estimación económica.



Cuando nosotros ya entregamos el bien, tenemos un informe posterior que condensa cuántos bienes hemos entregado en un determinado operativo, y cuál es el valor de los bienes inmuebles, urbanos rurales, sociales, establecimientos automotores, divisas, semovientes y embarcaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Bien inmueble incautado. Foto: Fiscalía

Entonces son 20.921 bienes...



De esto estoy 100 por ciento segura porque es acta por acta, eso fue un trabajo arduo. Hay algo muy importante, y es que esta información se la pudimos proporcionar a la SAE. A partir de 2020 se empezó a digitalizar todo, entonces nosotros ya tenemos eso digitalizado. Va a ser más complejo con lo anterior porque ahí sí los procesos están físicos, tocaría buscar acta por acta, y lo que no está en la Fiscalía está en los juzgados, en físico.

Ustedes también procesan bienes que no entregan directamente a la SAE...



Puede que los datos de otros tableros no coincidan con estas cifras, porque como nosotros en un tablero medimos impactos a las finanzas criminales, no todos los bienes que se afectan con medidas cautelares son entregados a la SAE. Muchas veces el fiscal decide simplemente declarar la medida jurídica, la ley le da la posibilidad al fiscal, de acuerdo a la necesidad, cuándo es necesario quitarle el bien y dárselo a la SAE, o cuándo limitarle el poder de negociación a través de la suspensión del poder dispositivo.

¿Entonces cuántos hay en total?



Cerca de 25.000 bienes. La SAE no tiene todos esos, tiene 20.921, que son los que hemos entregado.

¿Y se han acercado a decirles: ‘miren, les entregamos esto’?

Sí, en este momento estamos en una sincronía con la delegada, tanto que aquí en la Fiscalía hay una mesa de trabajo, que es por la delegada de Finanzas criminales, y también la delegada de Organizaciones Criminales. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, creo que maneja los dos. Nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con el proceso de extinción y ellos manejan la investigación de irregularidades, de procesos penales.

Y en operativos por extinción, ¿cuál es el que destaca, fiscal?

Hicimos una operación muy importante contra el Fondo de Guerra del ‘clan del Golfo’. Tomamos fincas que estaban en medio de la nada y que demostraban el poder que tienen estas personas. Eran sitios que utilizaban para ocultarse de las autoridades para hacer entrenamiento a las tropas. Están pegadas a Necoclí, Antioquia y a la salida del Golfo de Urabá. Este año seguiremos haciendo operaciones contra narcotraficantes invisibles del ‘clan del Golfo’.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: