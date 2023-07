En una carta con fecha del 17 de julio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sentó la postura de la entidad frente a la política nacional de drogas 2023-2033 llamada "De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida".



(Le dejamos: El caso de presunta corrupción que la Fiscalía pidió archivarle a Gustavo Moreno)

Esa idea fue planteada ante el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del cual hace parte la Fiscalía. En el oficio, Barbosa manifestó su voto de desaprobación a la política porque sus ejes "no contemplan objetivos, estrategias o acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales".

Facebook Twitter Linkedin

Fiscalía critica política antidrogas del Gobierno Petro Foto: Archivo particular

En su intervención, el jefe del ente acusador también subrayó que no está de acuerdo con el plan antidrogas porque este corresponde a un plan social y ambiental, el cual dista de ser una política nacional que establezca "lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencian el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios".



(Le puede interesar: Así se vive la guerra subterránea por el control de la extracción de oro en Buriticá)



De acuerdo al fiscal, esta es la primera vez que el ente acusador en sus 30 años de historia presenta un voto negativo a la política antidrogas de un gobierno. No obstante, en su respuesta destacó que el documento que se discute tiene intenciones loables en cuanto a la importancia de proteger a poblaciones vulnerables del país, incluyendo a pequeños cultivadores y consumidores, así como su idea de proteger el medioambiente.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Francisco Barbosa y presidente Gustavo Petro. Foto: Fiscalía y Presidencia

Otro argumento de la Fiscalía

En el oficio dirigido al CNE, el fiscal destacó varios puntos sobre por qué está en desacuerdo con la estrategia del presidente Gustavo Petro contra las drogas. Por ejemplo, para Francisco Barbosa la idea de proteger a poblaciones vulnerables está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual -a su juicio- no satisface la necesidad de contar con un plan contra las drogas.



"Para efectos prácticos, el documento propuesto explica ampliamente que no debe ser parte de la lucha contra las drogas, por ejemplo, la persecución a cultivadores o consumidores, pero no desarrolla cuáles sí deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen trasnacional, que tanto afecta al país", dice el oficio del 17 de julio dirigido al Consejo Nacional de Estupefacientes.



(Le dejamos: Defensoría lanza alerta por la situación de los internos de la cárcel de Cómbita)



Esta postura ya había sido advertida por el fiscal a algunos funcionarios de la Fiscalía en un evento realizado en la sede principal de la entidad, en Bogotá, en el cual se celebró el día del investigador. En esa ocasión, él se anticipó al voto negativo recalcando, además, que hasta su última día en el cargo va a ejercer las competencias que le corresponden para trabajar por la lucha contra el tráfico de drogas.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @Carlos49

Lea otros artículos de Justicia: