Fiscal compulsa copias para investigar presunta compra de votos

En la noche de este miércoles,el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a la investigación que se adelantó por la muerte de Óscar Eduardo Rodríguez, en la que presuntamente resultó involucrado el ganadero José Guillermo Hernández Aponte, más conocido como el 'Ñeñe Hernández'.



En medio del proceso se realizó una serie de interceptaciones por parte de las autoridades al teléfono del 'Ñeñe Hernández´ en las que él se referiría a la presunta entrada de dineros, cerca de mil millones de pesos, para favorecer la campaña política del 2018 del entonces candidato a la Presidencia Iván Duque. En esas interceptaciones, supuestamente, él estaba hablando de compra de votos y se refiere al expresidente Álvaro Uribe.



El 'Ñeñe' fue asesinado en Brasil el año pasado, en medio de un atraco.

Barbosa señaló que, con respecto de la información conocida sobre José Guillermo Hernández, en un "informe de fecha 28 de agosto de 2019 se conoció la transcripción de una interceptación de comunicaciones hecha a un número telefónico vinculado con la investigación del homicidio del señor Óscar Eduardo Rodríguez Parra, proceso que fue abierto en el 2015".



(Le puede interesar: Fiscal anuncia creación de grupo élite para investigar caso Odebrecht)



El jefe del ente acusador resaltó que al conocer el "contenido de la comunicación mencionada, el Fiscal del caso (en la administración del entonces fiscal encargado, Fabio Espitia) dentro de su autonomía no compulso copias porque consideró que la información no aportaba para el esclarecimiento de ese crimen"



Barbosa dijo que aunque esa información derivada de las interceptaciones se dieron en la administración de Espitia, decidió compulsar "copias a las autoridades competentes para los fines pertinentes".



El Fiscal no aclaró a que autoridades le envió la información ni contra quiénes pide la investigación.

Esta Fiscalía compulsará copias a las autoridades competentes para los fines pertinentes FACEBOOK

TWITTER

2/3 Ñeñe Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo.

Cuando lo asesinaron los directivos del César me pidieron una mención de duelo.Saqué un tuit. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 4, 2020

En la mañan de este miércoles, el senador Álvaro Uribe desestimó lo que dijo el 'Ñeñe' Hernández en las interceptaciones y afirmó que el dinero de la campaña de Iván Duque fue manejado “con todo rigor” por el gerente Luigi Echeverri.



El expresidente y jefe del Centro Democrático dijo que las acusaciones en su contra y que han creado un fuerte movimiento en las redes sociales son “puro cuento”.



Finalmente señaló que no conoció al 'Ñeñe Hernández' y mucho menos fue su amigo.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET