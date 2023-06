Luego de audios que se conocieron en los que Armando Benedetti habló de supuestos dineros irregulares que habría conseguido para la campaña presidencial de Gustavo Petro, la Fiscalía informó que lo citó a declaración jurada.



El ente acusador señaló que el exembajador de Colombia en Venezuela fue citado para el próximo viernes 23 de junio "para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".

En audios de una conversación de Armando Benedetti y Laura Sarabia se habló de 15.000 millones de pesos de presunto origen irregular que habrían llegado a la campaña de Petro. Foto: Presidencia y Armando Benedetti

Es de recordar que en audios revelados por la revista Semana se escucha una conversación de Benedetti en la que habló de 15.000 millones de pesos que habría conseguido para la campaña en la costa Caribe.



"Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mon..., te llevé a ti, llevé al h. p., de Prisa todo (...). Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, h. p., en la Costa, todos, h. p., sin que pusieran un peso y, además, esa plata se fue para el Pacífico", se le escucha decir a Benedetti.



Y añade en estos audios: “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí no ganan”.



He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Frente a este episodio, el presidente Gustavo Petro dijo que "nadie del gabinete del gobierno ha ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”.



Además, el mismo Benedetti se disculpó por lo que dijo en los audios: "He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", dijo en Twitter.



También afirmó, el 4 de junio, que los audios publicados por la revista Semana fueron manipulados, "pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte", trinó.

