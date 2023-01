En una rueda de prensa realizada en el búnker de la Fiscalía General, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa Delgado, anunció que se llamará a declarar al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, a raíz de las denuncias que se han conocido sobre supuesta venta de cupos para que narcotraficantes ingresen como colados a la 'paz total'.



Igualmente anunció que será citado el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Juan Fernando Petro, en el interior de la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

En particular se ha mencionado una red de abogados y organizaciones que estarían pagando sumas de dinero para conseguir beneficios.



"El presidente Gustavo Petro es el primero en decirme que es necesario que se aclare que el proyecto de 'paz total' no debe ser un entramado para que narcotraficantes se cuelen", señaló Barbosa.



Añadió que de oficio se abrió una investigación para legar al fondo de las denuncias y que además del hermano del presidente Petro y el Alto Comisionado, serán citados varios abogados.



Indicó que en la reunión se habló del decreto de cese de hostilidades y que le manifestó a Petro que ese acto administrativo tiene un problema y es que no delimita territorialmente la zona de vigencia y que eso ha llevado a la baja operatividad de las autoridades. Por ejemplo señaló que hay 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en zonas rurales y que 349 de ellas corresponden a investigaciones por crímenes de defensores de Derechos Humanos y 145 por casos de homicidio colectivo



Dijo que el jefe del Estado dijo que iba a verificar la situación y a hacer los ajustes que se requieran.



Sobre el tema de los procesados por delitos cometidos en el marco del paro, señaló que la Fiscalía no tiene competencias para avanzar en su liberación y que eso es competencia de los jueces, tal como se ha venido registrando.



La reunión tuvo como objetivo llegar a consensos jurídicos sobre la negación de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a varios jefes de bandas criminales para el proyecto de la 'paz total', entre los que hay 16 cabecillas del 'clan del Golfo' y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también llamados 'los Pachenca'.



Barbosa afirmó que el presidente Petro va a revisar los pedidos que se hicieron para estar ajustados a lo que se requiere y que en todo caso el jefe del Estado apoya que se requiere un proyecto de sometimiento.

En ese sentido, sobre el hecho de que en la lista de 16 personas hay cinco con órdenes de extradición, el Fiscal dijo que no habrá negociaciones políticas con narcotraficantes y que se debe hacer una ley de sometimiento.



"No se realizarán las suspensiones de captura hasta que el Congreso apruebe esa ley de sometimiento", indicó el fiscal Barbosa al asegurar que la paz debe estar acompañada con una justicia transicional.

El Fiscal dijo que en la cita también se conversó sobre las polémicas alrededor de las liberaciones de integrantes de la primera línea y aseguró que respeta las decisiones de los jueces que las han negado.



"Fue una reunión amable, no existe animadversión ni problemas personales entre el fiscal y el presidente. Lo que existe son problemas naturales entre procedimientos”, insistió.

