Fiscalía cita a versión libre a Álvaro Uribe en indagación por la masacre de El Aro

El próximo 27 de noviembre la Fiscalía escuchará, en versión libre, al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez dentro de la indagación que se sigue por la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997 en Ituango (Antioquia), así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en febrero de 1998.



Según informó el ente acusador, fue el mismo expresidente Uribe quien pidió ser escuchado en este proceso.

Salvatore Mancuso durante la audiencia ante la JEP el 17 de noviembre de 2023. Foto: Toma de video

"Con relación a estos casos, la Fiscalía ha realizado innumerables actividades investigativas y recopilado abundante material de prueba para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos", concluyó el ente acusador.



Es de recordar que la semana pasada, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la admisión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, se conocieron apartes de sus declaraciones ante ese tribunal transicional en las cuales hizo señalamientos contra Uribe frente a la masacre de El Aro.



En esta masacre los paramilitares torturaron y asesinaron a 16 campesinos y desplazaron a casi 1.000 personas, y sobre el caso Mancuso aseguró que Uribe sabía lo que sucedía



"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", relató.



Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido.

Logros de la dolosa teoría bisagra de la… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 17, 2023

En la época en la que ocurrió esta masacre, Iván Ramírez Quintero era general del Ejército Nacional, Pedro Juan Moreno era el secretario de Gobierno de Antioquia, y Álvaro Uribe era el Gobernador de ese departamento.



Mancuso también afirmó que El Aro era un "territorio de dominio absoluto de las Farc", por lo que para entrar hubo "un teatro de operaciones" y "una puesta en escena de un teatro de terror".



"Ese teatro de terror lleva a las personas a tomar decisiones, la idea es, usted tiene que atemorizarlos tanto que, o dejan de apoyar a la guerrilla, o se van de la zona, o se enfusilan y se van a las filas de la guerrilla, así de crudo como suena, entonces por eso esas operaciones eran operaciones de castigo en las que se imponía un terror y luego salíamos de la zona", añadió.

Álvaro Uribe responde señalamientos de Mancuso

El expresidente Alvaro Uribe. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Sobre los señalamientos de Mancuso el exjefe de Estado ha manifestado que son falsos y dijo que el excomandante de las Auc miente.



"Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido", fue uno de los mensajes de Uribe en la red social X.



De hecho, Uribe compartió un texto escrito por esta Casa Editorial en mayo del 2007, allí se lee cómo el expresidente se habría negado a reunirse con Mancuso en Tierralta en el 2001.





De igual manera, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha cuestionado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su decisión de aceptar el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Al llegar al corregimiento de El Aro, en Antioquia, el fotógrafo encontró que un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros había dejado a la población civil en medio de la disputa. Foto: Édgar Domínguez / Archivo EL TIEMPO.

Uno de los últimos cruces con la decisión adoptada por dicha corporación transicional lo hizo este 20 de noviembre, cuando se digirió al magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, para decirle que los comentarios de una togada y una funcionaria en su contra son un supuesto prevaricato.



"La presión con amenaza de compulsa al jurídico de la Gobernación de Antioquia de hace 28 años", escribió Uribe, añadiendo que no está de acuerdo en "aceptar a Mancuso sin al menos precarias verificaciones".



Eso generó un rechazo del presidente de la JEP, quien le contestó que la entidad es una alta corte del poder judicial, en la que "no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados, o a los miembros de nuestros equipos en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial”.



