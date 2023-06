En medio de las indagaciones que se adelantna por los hechos que han rodeado las chuzadas a las exniñeras de Laura Sarabia, el presunto hurto a su residencia, y la muerte de un coronel quien hacía parte del equipo de seguridad de la Casa de Nariño, la Fiscalía informó que fueron citados a declaración jurada el abogado Miguel Ángel del Río y el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia de la República.



La citación a ellos dos, que es para el 15 de junio, se da en medio de la indagación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio.



Pese a la citación, el abogado Del Río ya anunció que no irá a la declaración a la que lo llamó la Fiscalía.



"Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al Coronel Davila", señaló en su Twitter.

El cuerpo del coronel Dávila fue encontrado en una camioneta cerca al búnker de la Fiscalía, Foto: EL TIEMPO

Así mismo, el ente acusador informó que citó a declaración a la misma exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, en medio de la investigación por la pérdida de un dinero en su lugar de residencia. El procedimiento está fijado para este jueves 22 de junio.



En el mismo sentido, por el posible uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República, al cual fue sometida Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, la Fiscalía abrió dos líneas de investigación para establecer si se configuraron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso, entre otros.



En uno de esos frentes investigativos fueron citados a interrogatorio el capitán Elkin

Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo; el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista, y el coronel Carlos Alberto Feria. Las diligencias están previstas para el próximo 21 de junio.



En segundo lugar, se citó a Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República; a Andrés Fernando Parra, esposo de Sarabia; y la subintendente Luisa Calle, que hace parte del esquema de seguridad de la exjefe de Gabinete. Los tres deberán acudir a declaración jurada este martes 20 de junio.



Armando Bendetti fue citado a declarar por las afirmaciones que hizo que hablarían de una presunta financiación ilegal de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

El ente investigador también informó que por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de Sarabia, y la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones, fue citado a declarar, el jueves 15 de junio, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza.



Por último, la Fiscalía señaló que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda, fue citado a declaración jurada el próximo viernes 23 de junio, "para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego", según se lee en un comunicado de prensa del ente acusador.

