Las razones de la Fiscalía para cerrar proceso contra David Zuluaga

David Zuluaga era el gerente de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

La Fiscalía señaló que el proceso, vinculado con el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y el espionaje a los negociadores de paz, se cerró por dos razones.

La primera porque han transcurrido más de dos años desde la indagación y la ley dice que no puede pasar más de ese lapso de tiempo sin que se resuelva la situación del proceso.



Este caso, dijo la Fiscalía, lleva siete años.



Y añadió que el único elemento de prueba que tenía la Fiscalía en este caso era el testimonio del Hacker Sepúlveda, quien dijo en reiteradas ocasiones que él no quiere ser testigo de la Fiscalía.



Al no existir un testigo de cargo para sustentar la acusación, consideró el ente acusador, no hay elementos probatorios para sustentar un juicio.

