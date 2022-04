La Fiscalía notificó al Congreso sobre el registro de investigaciones que el ente acusador tiene sobre algunos de los aspirantes a encabezar la Contraloría General.



El congreso adelanta el proceso para definir el reemplazo del actual Contralor Carlos Felipe Córdoba quien termina su periodo de cuatro años en el mes de septiembre.

En el reporte de la Fiscalía aparece la consulta de los 20 aspirantes que se habían presentado inicialmente. Esta semana la comisión del Congreso encargada de adelantar el proceso anunció que de la lista de aspirantes habían quedado preseleccionados diez.



Ellos son: Luis Fernando Bueno González, Andrés Castro Blanco, Mónica Elsy Certain Palma, Juan Carlos Gualdrón Alba, Carlos Fernando Pérez Gelvez, Luis Carlos Pineda Téllez, Aníbal José Quiroz Monsalvo, María Fernanda Rangel Esparza, Luis Alberto Rodríguez Ospino y Víctor Andrés Salcedo Fuentes.

Carta enviada por la Fiscalía al Congreso. Foto: Fiscalía.

De acuerdo con la reglamentación el nuevo Contralor debe ser elegido en el primer mes del Congreso que asume el próximo 20 de julio.



La Fiscalía envío una comunicación a Gregorio Eljach Pacheco, seceetario Técnico Comisión Accidental- Convocatoria Pública Elección Contralor y al senador Jhon Moises Besaile Fayad, integrante de la Comisión Accidental que participa en el proceso con el reporte de las investigaciones halladas. Esto respondiendo a un derecho de petición del legislativo.



En el documento consta que Aníbal José Quiroz Monsalvo tiene activa una investigación por el delito de prevaricato por omisión en un despacho de la Fiscalía en el Cesar. Además le figura otro proceso inactivo por archivo por delitos contra la administración pública.



A Carlos Fernando Pérez Gelvez le figuran cinco procesos inactivos por los delitos de concierto para delinquir, inasistencia alimentaria y amenazas.



Igualmente figura Luis Alberto Rodríguez Ospino con un proceso inactivo por estafa.



A Luis Carlos Pineda Téllez le aparecen dos procesos activos en despachos de fiscales de Bogotá por prevaricato por acción.



La aspirante María Fernanda Rangel Esparza aparece en dos procesos activos por los delitos de estafa y hurto.



En el informe de la Fiscalía aparece Mónica Elsy Certain Palma le aparece un regisrtro inactivo por prevaricado por acción.



Los demás aspirantes no aparecen con investigaciones en el ente acusador.



La Fiscalía señaló en su informe que en el sistema del organismo pueden existir coincidencias por los nombres de las personas pero no por los documentos de identidad.



El registro corresponde a investigaciones y no a condenas por lo que aún no se ha tomado una decisión sobre la responsabilidad de las personas en los hechos a los que aparecen vinculados.

