Cada día hay 249 denuncias por violencia intrafamiliar en Colombia

Escalofriantes cifras sobre violencia contra la mujer, contra niñas y niños, como consecuencia, fundamentalmente, del encierro provocado por la pandemia revela la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera. Dice que la violencia intrafamiliar es el delito más denunciado, después del hurto. Solo en lo que va corrido de este año, la Fiscalía ha registrado más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar.



En la siguiente entrevista, la vicefiscal denuncia que 107 mujeres han sido víctimas este año de feminicidio. La vicefiscal Mancera se desempeñó, durante la gestión del exfiscal Néstor Humberto Martínez, como directora de la Unidad Especial de Investigación. Ingresó a la Fiscalía General hace 27 años y se ha desempeñado como fiscal general ante los jueces especializados. Revela la vicefiscal Mancera que este año 24.850 mujeres y menores de 18 años han sido victimas de violencia sexual.



¿Cuál es el balance de lo que ha significado para las mujeres y las niñas el encierro provocado por la pandemia?



El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres es muy profundo y trasciende el ámbito de la salud y lo laboral, afectando también de manera muy grave su situación socioeconómica y aumentando el riesgo de violencia, especialmente en la familia.



¿Tiene la Fiscalía cifras sobre lo que ha ocurrido en violencia contra la mujer?



Sobre el feminicidio, entre el 20 de marzo y el 30 de agosto de 2020, se han registrado 65 víctimas de este delito. Al realizar el comparativo de ese mismo periodo con el del año pasado se observa una disminución del 47,58 %. Sin embargo, preocupan mucho los casos de Valle del Cauca y Bolívar, con un incremento durante el mismo periodo.



¿Y en cuanto a la violencia intrafamiliar?



En este momento se trata del segundo delito más denunciado en la Fiscalía después del hurto. Durante el periodo de aislamiento, entre el 20 de marzo y el 30 de agosto, se presentaron 38.331 casos. No obstante, se observa una disminución de 7.042 casos en comparación con los del mismo periodo del año pasado. Durante la pandemia hemos registrado 10.342 noticias criminales por delitos sexuales; disminución del 35 % con respecto al mismo periodo del 2019, que registró 15.911 casos.



Pero ¿esa disminución no habría sido originada por el aislamiento?



Nos queda ese interrogante.



Por la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿qué estrategias ha diseñado la Fiscalía?



Estamos agilizando la investigación y acusación de estos hechos delictivos. Hemos fortalecido el centro de contacto a través del cual se pueden realizar denuncias telefónicas y virtuales a cualquier hora, todos los días, 24 horas al día de los 7 días de la semana. Se ha incentivado la capacitación y formación de nuestros funcionarios en relación con el abordaje de este tipo de casos.



Precisamente, ¿cómo van las investigaciones sobre los casos de violencia?



Las investigaciones se concentran en tres delitos: el feminicidio, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, que han sido priorizados por el fiscal general, Francisco Barbosa. Mire: entre el 1.º de enero y el 29 de agosto del 2020 la Fiscalía registró 60.581 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar en Colombia.

Actualmente se tienen programados para traslado de escrito de acusación, procedimiento abreviado, 4.185 casos. El avance de esclarecimiento general acumulado de 2015 a 2020 para este delito es del 22,56 %. Se han emitido 4.030 órdenes de captura, 41.627 casos se encuentran en juicio y con sentencia condenatoria 16.366. Desde 2015 a 29 de agosto de 2020 se han solicitado 27.978 medidas de protección, de las cuales se han concedido 9.904, es decir, el 35,4 %.



Se destaca que se han emitido 3.834 órdenes de captura, se encuentran en juicio 20.213 casos y se cuenta con sentencia condenatoria en 8.633 casos.



¿Y con respecto al feminicidio?



Se han registrado entre el 1.º de enero y el 29 de agosto de este año 107 víctimas, con un avance de esclarecimiento en lo corrido del año del 94,39%.



¿Se han implementado nuevas estrategias de investigación ante las complicaciones de movilidad y presencialidad provocadas por la pandemia?



Por supuesto que sí. Desde junio el señor fiscal general adoptó un nuevo direccionamiento estratégico de la entidad para la contingencia. Allí se establecieron lineamientos de acciones por adoptar durante la pandemia, como la priorización de casos como homicidios, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ciberdelincuencia, delitos contra la salud pública, corrupción en el sector salud.



¿La violencia intrafamiliar aumentó durante la cuarentena?



La violencia intrafamiliar disminuyó en un 15,52 % durante las medidas de aislamiento de marzo a agosto en comparación con la registrada en ese mismo periodo del año pasado, pasando de 45.373 en el 2019 a 38.331 en el 2020 durante la cuarentena.



¿Esa rebaja no será producto del temor de la mujer si denuncia?



Sin duda, la convivencia con sus agresores y el aumento del nivel de riesgo puede impedir que ellas presenten denuncias.



¿En qué ciudades se presentó el mayor número de agresiones sexuales?



En Bogotá, con 1.806 casos; Medellín, con 718 casos; Cali, con 443 casos. Barranquilla, con 216 casos; Villavicencio, con 182 casos; Pereira, con 162 casos; Ibagué, con 159 casos. Cartagena, con 151 casos; Cúcuta (con 146 casos) y Bucaramanga, con 145 casos.



¿Y cuáles son las ciudades en las que se presentó el mayor número de casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena?



En Bogotá hubo 12.860 casos; en Medellín, 3.340; en Cali, 1.401 casos; en Soacha, 949 casos. En Bucaramanga, 643 casos; Villavicencio con 590 casos; Tunja con 566; Cartagena, 560 casos; Barranquilla, 512 casos e Ibagué, con 489 casos.



¿Y el delito de feminicidio?



Tiene mayor número de víctimas durante la cuarentena Cali, con 9 casos; Medellín, con 4; Bogotá, con 4 casos, Cartagena, también, con 4 casos; Barranquilla con 2, Casanare con 2; Soacha, con 2; Santa Marta, con 2, Pasto, con 2 casos, y Mocoa, con 2 casos.



¿Cuántas condenas se han producido por el delito de violencia intrafamiliar?



Entre el 2015 y el 2020 se cuenta con 16.366 sentencias condenatorias. Por hechos registrados en el año 2020, ya se han producido 429 condenas.



La llamada ley Rosa Elvira Cely, que configuró el feminicidio como delito, ¿sí se aplica?

Desde la implementación de la ley, en julio de 2015, a 29 de agosto de 2020 se han presentado 953 víctimas de feminicidio en el país. El avance en el esclarecimiento acumulado desde la expedición de la ley es del 90,14 %, y en lo corrido del año 2020 es del 94,39 %.



Durante la vigencia de la ley Rosa Elvira Cely, según la etapa procesal, se han emitido por este delito 108 órdenes de captura. Actualmente hay 241 casos en juicio y 401 con sentencia condenatoria.



En total, ¿cuántos casos de violencia sexual se han registrado este año?



Desde el 1.º de enero al 29 de agosto de 2020 se han registrado 17.467 casos, lo cual representa una disminución del 16,8 % con respecto al 2019, en el que se presentaron 21.014 casos.



¿Cuántos menores de edad han sido víctimas de abuso sexual?



Desde 2015 hasta la fecha hemos registrado en nuestros sistemas de información 106.804 por delitos sexuales en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes. En lo que va corrido de este año hemos registrado 10.139 casos de este tipo en los que las víctimas son niñas, niños o adolescentes. El 85,4 % de las víctimas han sido niñas y el 15 %, niños.



¿De qué edades han sido víctimas niñas y niños?



El 77 % de las víctimas de violencia sexual registradas en el país son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 13 años.



¿Durante este año cuántas personas han sido víctimas de violencia sexual?



Este año, 24.850 mujeres y menores de 18 años han sido víctimas de violencia sexual. En aquellos casos en los que se registra la relación entre la víctima y el indiciado, los perpetradores de estos delitos son mayoritariamente miembros del entorno familiar de las víctimas. Así, en el 7 % de los casos son los padres, mamá o papá; padrastros, 4 %; tíos, 2 %, entre otros.



De otra parte, en el país se están presentando muchos casos de desplazamientos masivos. ¿Cuántas mujeres y niños han sido afectados por los desplazamientos?

Entre enero y septiembre de 2020 se han registrado 2.276 víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes en 1.448 casos de desplazamiento forzado. Del total de víctimas, el 89,9 % han sido mujeres y el 10,7, %, menores de 18 años. Antioquia registra el mayor número de víctimas con 800 casos. En segundo lugar está el Valle con 206, y luego Nariño, con 106 mujeres y menores de 18 años víctimas de desplazamiento.



Como vicefiscal, ¿qué casos sorprendentes investiga?



Los casos de corrupción en los que se ven involucrados funcionarios judiciales siempre son desconcertantes para quienes nos dedicamos con vocación de servicio a la administración de justicia y, por supuesto, los casos penales que por la complejidad de la investigación no esclarecemos de manera rápida. Nuestro compromiso siempre será investigar con debida diligencia y propendiendo a resultados eficaces.



¿Qué hacer para que la Fiscalía pueda acelerar sus fallos?



No se trata de una tarea sencilla. Yo soy coequipera del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, y queremos fortalecer la capacidad de investigar y contar con un mayor número de fiscales que nos permita tener más presencia en el territorio colombiano. Pretendemos fortalecer la confianza de la comunidad, garantizar un verdadero acceso a la justicia, brindar una investigación integral que impacte de mejor forma las estructuras criminales.



Nuestra meta es garantizar decisiones que pongan fin a las investigaciones por afectaciones a los defensores de derechos humanos y reincorporados para avanzar en el esclarecimiento. Es importante que la comunidad tenga claro que detrás de cada imputación de cargos hay un arduo trabajo de profesionales de muchas áreas y competencias: investigadores, peritos, policías, fiscales, jueces, etc. Por ello, solo podemos alcanzar resultados exitosos cuando todos esos actores nos articulamos. Todos dependemos del trabajo del otro para conseguir esos objetivos.



¿Usted ve que, ante tantos hechos de violencia contra la mujer, está amenazada la paz, en materia de género, especialmente en las regiones?



En la experiencia que se ha tenido en situaciones de disputas territoriales, la violencia basada en género siempre ha estado presente, pero normalmente es una situación invisibilizada. Actualmente estamos en un trabajo específico de identificar las zonas coincidentes de violencias, basado en género y presencia de estructuras criminales, así como de ubicar geográficamente, en zonas urbanas y rurales, los hechos de violencias en género con el objeto de identificar posibles relaciones de las acciones de los grupos armados con los hechos de violencia basados en género, así como para fortalecer nuestras acciones en los territorios más críticos.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO