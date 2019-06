Fiscalía archiva investigación por muerte de María Andrea Cabrera

La Fiscalía General archivó el proceso que llevaba contra tres personas que eran investigadas por la muerte de María Andrea Cabrera, hija del general (r) Fabricio Cabrera, quien falleció en Bogotá intoxicada por consumo de alcohol y éxtasis, según lo decretó Medicina Legal.



Fuentes del ente acusador confirmaron que la investigación fue archivada el pasado 5 de junio.

Los abogados de la familia Cabrera habían pedido investigar a Jaime Esparza, Luis Flórez y Mauricio Ladino, amigos de la joven que se encontraban con ella en la noche del 4 de febrero del 2018, cuando falleció.



(Le puede interesar: ‘Mis hijos nunca tuvieron problemas de drogas’: general Cabrera)



Desde su muerte, la familia ha insistido en que contra los amigos de la joven debía iniciarse una investigación de homicidio por omisión, argumentando que la joven supuestamente había sido víctima de una sustancia que le pusieron en un vaso, cuando estaba festejando en un bar de la Zona Rosa de Bogotá.

Según los abogados, los amigos de Andrea no la llevaron oportunamente a un centro médicos a pesar de que era evidente que su vida estaba en riesgo.



Pese a los argumentos de la familia Cabrera, fuentes del ente acusador no encontraron pruebas contundentes que justificaran imputar cargos a los amigos de la joven.



Este caso ha sido polémico desde su inicio no solo por tratarse de la hija de un reconocido miembro en retiro de la Fuerza Pública sino por las controversias y versiones que en su momento circularon, así como las discusiones entre los distintos abogados.



Por ejemplo, pocos días después de la muerte de Cabrera se conoció un audio en el que una de las amigas que estaba con ella esa noche dice que ya tenía "las pepas", refiriéndose, según comentó Esparza en su momento, a éxtasis. Ese audio revolvió aún más los aires, pues mientras la familia de Cabrera insistía en que ella no consumía drogas.



La familia Cabrera siempre aseguró que ella no era consumidora ni habitual ni ocasional de anfetaminas, y testimonios aseguraron que Esparza la había intentado besar a la fuerza una semana antes. Además, que el grupo de muchachos había sido señalado de “meter droga” en los tragos.



Sin embargo, el abogado de Esparza negó esos señalamientos y dijo: “No hubo ningún crimen: fue una trágica situación pero no hubo delito”.



Por su parte, Jaime Granados, abogado de la familia, aseguró en su momento que había evidencias suficientes para avanzar en una audiencia de imputación de cargos, “hemos sido respetuosos de la investigación de la Fiscalía, pero no tenemos dudas de que se cometieron delitos y es hora que la Fiscalía le dé una respuesta a las víctimas y a la sociedad”, señaló en su momento.



El abogado también aseguró sobre el éxtasis que Medicina Legal encontró en el cuerpo de la joven que fueron “terceros” los pusieron la droga en su bebida y que “esa sustancia, mezclada con el alcohol y no consumida voluntariamente, generó la intoxicación que produjo su deceso”.





JUSTICIA