Fiscalía abre investigación por declaraciones de Aida Merlano

En una declaración conjunta, el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, se refirieron a las investigaciones que se abrieron a partir de las declaraciones que la excongresista Aida Merlano le dio la semana pasada a Vicky Dávila.

El fiscal Barbosa aseguró que el ente acusador abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones que Aida Merlano entregó a un medio de comunicación. Esto, para esclarecer los hechos en los que ella habla de quiénes estuvieron supuestamente detrás de su fuga -mencionando a integrantes de las familias Gerlein y Char, de la costa- y en donde además se refiere al caso de corrupción por el que fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.



Barbosa también dijo que en la Fiscalía se adelantan indagaciones contra más de 15 personas dentro de las cuales están concejales, exconcejales, policías y la entonces representante a la Cámara Lilibeth Llinás, así como contra el empresario Julio Gerlein. Esas indagaciones, dijo, surgieron como consecuencia de la compulsa de copias que la Corte hizo en la condena de 15 años contra Merlano por corrupción electoral.

Tanto el Fiscal Barbosa, como el magistrado Alarcón se refirieron a las dudas que surgieron sobre por qué, mientras la Fiscalía General se negó a enviar fiscales a Venezuela para escuchar el testimonio de Merlano en ese país, la Sala de Instrucción de la Corte -por el contrario- ordenó buscar el testimonio de la excongresista a través de una videoconferencia, en medio de la investigación que abrió contra el senador Arturo Char por la fuga de la exparlamentaria.



El Fiscal dijo que hay un acuerdo entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en cuanto a que no se enviarán funcionarios judiciales "de ninguna clase a territorio venezolano".



Frente al tema, el magistrado Alarcón aseguró que "entre la Fiscalía y la sala que él preside existe el mayor entendimiento y colaboración armónica para desarrollar cada uno sus investigaciones".



Dijo que, por eso, les pareció conveniente aclararle a la opinión pública que, por un lado, la Fiscalía adelanta procesos bajo la ley 906 del 2004 en donde recopila y asegura información, evidencias y elementos materiales probatorios que después llevará ante un juez en el escenario del juicio oral. En cambio, dijo, la Corte adelanta procesos con la ley 600 del año 2000, y que en ese caso el alto tribunal "sí practica pruebas tanto a nivel nacional como internacional, pruebas que permanecen vigentes durante toda la fase procesal, incluso antes del juzgamiento".

Aida Merlano se encuentra en venezuela, detenida por las autoridades de ese país. Foto: Efe

"El magistrado Farfán extendió una investigación preliminar que ya adelantaba contra el senador Arturo Char con el fin de verficar hechos relacionados con la fuga de Aida Merlano, todo ello con relación a la existencia de una conexidad sustancia", dijo el magistrado, explicando que la Corte ordenó escuchar a Merlano por videoconferencia, decretando una prueba.



Sobre cómo se buscará obtener dicha prueba, la Corte dijo que se ordenó agotar con el Ministerio de Justicia "los mecanismos diplomáticos consulares correspondientes, lo cual es habitual en estos casos".



Aseguró que en el hipotético caso de que no encuentren ni canales diplomáticos ni consulares, "se podría buscar con el magistrado investigador otros mecanismos previstos en la ley para lograr la efectividad del recaudo probatorio, es decir, recoger el testimonio".

También dijo que, en el evento de que se pueda recibir el testimonio Aida Merlano -testimonio que, en todo caso, será valorado por la Corte- esa declaración será trasladada a la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó Barbosa, quien aseguró que en ese caso ese testimonio será trasladado al órgano acusador para que la Fiscalía lo use en sus investigaciones.



El fiscal Barbosa dijo que su entidad y la Corte Suprema de Justicia tienen todo el interés de que se aclaren los hechos relacionados en la investigación por corrupción electoral y por la fuga de la excongresista Merlano.



Pero también repitió algo que ya había manifestado la semana pasada, y es que considera que las relaciones diplomáticas y consulares no hacen parte de la Fiscalía General de la Nación. "Por ende cualquier actuación que interfiera en ellas implicaría un exceso del ejercicio de sus facultades", señaló Barbosa. También aseguró que no se pondrá en riesgo la integridad de los funcionarios de la Fiscalía, y que por esas dos razones respondió la semana pasada a un derecho de petición que no enviará una comisión de fiscales a Venezuela.

El Fiscal también dijo que le aclaraba a la opinión pública que él "no tiene competencia constitucional ni legal para investigar al Presidente de la República ni a los congresistas de este país, por razón de lo señalado por la ley y la constitución".



