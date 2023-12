Fiscal reiteró las críticas al gobierno del Presidente Petro y a la ley de ‘paz total’

En el marco de la condecoración Enrique Low Murtra, se reconoció el trabajo de los fiscales e investigadores de la entidad que se han destacado por su compromiso y resultados durante 2023, varios han sido los funcionarios que se han dado cita al encuentro.

​

(Lea también: La pelea judicial por el costoso megalote en el que está el famoso Palo del Ahorcado).



El fiscal General Francisco Barbosa encabezó la apertura del evento de este lunes 4 de diciembre.

Facebook Twitter Linkedin

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, encabezó la ceremonia de entrega de la condecoración Enrique Low Murtra. Foto: Fiscalía.

Durante su discurso, el jefe del ente acusador se refirió de nuevo al fallo de la Corte Constitucional sobre los límites que puso a la suspensión de las órdenes de captura y reiteró sus críticas al gobierno del Presidente Gustavo Petro y a la ley de ‘paz total’.



“Que nunca más en Colombia se le ocurra a un presidente de la República, de aquí hacia el futuro, decir que puede sacar de la cárcel de un plumazo a personas que han cometido delitos comunes sin facultad jurídica, como lo dijo la Corte”, dijo el fiscal.



Sin mencionar al presidente Petro, el fiscal Barbosa dijo sus críticas por la ausencia del mandatario en distintos escenarios.



“Colombia es un país que merece luz y que merece salir de la noche en la que terminó inmersa por cuenta del olvido de la función constitucional que hoy ejerce y representa el presidente de la República (...). Uno no tiene derecho ni siquiera al descanso cuando está en estos cargos, uno no tiene derecho a desaparecerse públicamente”, añadió el fiscal.



(Lea además: 'Hay más de 750 órdenes de captura sin ejecutar': fiscal Barbosa).



Asimismo, el fiscal Barbosa indicó que se llevó a más funcionarios hacia las regiones con iniciativas investigativas para actuar de manera diferencial ante las necesidades que planteaba cada territorio.



“Debo decir que esta administración no solamente hizo 250 movimientos en el territorio desde el Despacho del Fiscal General. Al mismo tiempo hicimos 270.000 desplazamientos de funcionarios en los 4 años. Probablemente, en este país todos los colombianos tienen en la cabeza la Fiscalía General de la Nación por cuenta de esto”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que esa idea que tenía de la Fiscalía la materializó acompañando el trabajo en las regiones e impulsando iniciativas investigativas para actuar de manera diferencial ante las necesidades que planteaba cada territorio. “Debo decir que esta administración no… pic.twitter.com/qBMSWWNaDV — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 4, 2023

Condecoración Enrique Low Murtra

En el último discurso del fiscal Barbosa también hizo un reconocimiento a los mejores fiscales e investigadores del país a través de la entrega de los premios.



La entidad le entregó la condecoración Enrique Low Murtra 2023 a 15 funcionarios por su trabajo en el esclarecimiento de importantes hechos criminales que en sus regiones impactaron a la comunidad. De igual manera, fueron entregadas tres condecoraciones extraordinarias y 31 menciones de honor.



Los funcionarios que recibieron la condecoración Enrique Low Murtra 2023, son:



Ángela Córdoba Carrera: fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que

logró judicializar en 7 meses a 37 personas presuntamente involucradas con la red de

corrupción liderada por un exsenador, la cual direccionó la contratación en organismos

del orden nacional y territorial.



William Harley Lizarazo Malambo: investigador experto del Nivel Central,

desarrollador del proyecto ‘Think’, que consiste en un conjunto de aplicaciones web

para disponer de técnicas de aprendizaje automático e inteligencia artificial en la

investigación penal.



Francisco Javier Cuesta Manyoma: fiscal de la Seccional Atlántico que resolvió más del 50% de las actuaciones por homicidio y feminicidio que llegaron a su despacho, entre estas, casos contra el ‘Clan del Golfo’ y su máximo cabecilla ‘Otoniel’.



Luis Alfonso Cuello Domínguez: técnico investigador II de la Seccional Magdalena,

adscrito al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF), que logró

la captura y judicialización de 70 agresores. Sobresale el esclarecimiento del

feminicidio de una ciudadana norteamericana.



Luis Carlos Alfonso García: fiscal de la Seccional Quindío, que obtuvo el 97% de condenas en etapa de juicio oral en 2023, sobre 53 procesos que estuvieron a su cargo. Logró sentencias en contra de feminicidas y homicidas.



Pedro Ángel Ovalle Velásquez: técnico investigador II de la Seccional Antioquia, que resolvió varios hechos de desaparición forzada y desplazamiento forzado. Se destaca la captura y judicialización de seis personas responsables de la desaparición y muerte de un niño de seis años, el 21 de septiembre de 2022, en Segovia (Antioquia). Adicionalmente, logró la ubicación, exhumación e identificación del cuerpo de la víctima.



Cristian Alberto Salazar Ordoñez: fiscal de la Seccional Cauca que implementó el modelo de justicia restaurativa en delitos de violencia intrafamiliar, en Caloto (Cauca). De esta manera, se generó mayor consciencia ciudadana sobre estas conductas y disminuyeron los casos.



Jorge Enrique Cifuentes Galeano: técnico investigador de la Seccional Cali, líder del Grupo Investigativo contra el Narcotráfico, quien logró con su equipo de trabajo desmantelar 5 estructuras nacionales y transnacionales, que arrojaron 106 capturas y la incautación 15 embarcaciones, un sumergible, 13 toneladas de marihuana y 9 toneladas de clorhidrato de cocaína.



Astrid Eliana Villa Zuluaga, fiscal de la Seccional Medellín que contribuyó a la implementación del programa psico-socio-jurídico en la atención de la violencia intrafamiliar en la capital de Antioquia, el cual contribuyó al esclarecimiento del 97% de los casos conocidos.



Jorge Eliécer Cárdenas Díaz: técnico investigador de la Seccional Norte de Santander e integrante del Grupo de homicidios de la Unidad de Vida en la región del Catatumbo. Logró en 60 días resolver el homicidio de un oficial de la Policía Nacional, materializando 4 capturas de integrantes del ELN.



John Alexander Pacheco Bautista: fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que logró la captura y judicialización de 17 integrantes de las disidencias de las Farc, lo que contribuyó al esclarecimiento de 6 homicidios en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta).



Deiby Alberto Henao Vallejo: técnico investigador de la Seccional Arauca, que logró la judicialización de 11 integrantes del ELN, entre ellos cuatro cabecillas y un comando armado del frente Domingo Laín Sáenz responsable de secuestro de policías y militares en Arauca.



Ángel Baduin Zamudio Díaz: profesional especializado II de la Subdirección de Talento

Humano del Nivel Central, que ha contribuido de manera eficaz a la automatización de

la información del personal de la entidad y desarrolló un aplicativo que integró en un

solo archivo los datos de diferentes plataformas.



César Augusto Matiz Suárez: profesional de gestión III, adscrito a la Dirección de

Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, quien diseñó la primera

plataforma de denuncia virtual de la Fiscalía denominada ‘Denuncia Fácil’, a través de

la cual la ciudadanía puede registrar sus denuncias penales de manera ágil y sencilla.



Jonovan Smith Colorado Cobo: técnico investigador I de la Seccional Valle del Cauca.

Lideró la técnica de recolección información en la investigación por el feminicidio de

Natalia González Pinzón, asesinada por un compañero de trabajo en Valle del Cauca.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: