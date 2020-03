La protesta de la fiscal que lideraba caso de Odebrecht por su relevo

En una carta enviada al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la fiscal Amparo Cerón Ojeda, quien llevaba las investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, le manifestó a Barbosa que recibe extrañada la noticia de que fue apartada de este caso.



En la misiva, Cerón, quien fue coordinadora del grupo de delitos trasnacionales de la dirección especializada contra la corrupción, dijo que trató de reunirse de todas las formas posibles con el fiscal Barbosa para comunicarle los detalles y decisiones necesarias para adelantar las investigaciones, pero que nunca obtuvo respuesta del fiscal para lograr una comunicación directa. Aunque, dijo, esta semana había logrado reunirse con la Vicefiscal General.

Cerón, quien lleva 32 años de servicio, recordó que a pesar de dificultades como la que tuvo en octubre de 2018, cuando fue víctima de "un supuesto accidente vial" en Chile, que la tuvo en coma inducido por 10 días e incapacitada por otros 90, nunca ha faltado a su deber por lo que la sorprendió la decisión de apartarla del caso.



"Aspiro que su decisión no haya sido originada por las actividades ordenadas a los investigadores del caso (...) como lo fueron las citaciones a rendir declaración jurada a los señores expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos Calderón", dice su misiva.



Céron también mencionó en su carta que esta misma semana puso en conocimiento de la Vicefiscal General de la decisión de citar a declaración jurada al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues sus empresas aparecen como socias de Ruta del Sol II.



"Dichas diligencias son necesarias en un caso que ha sido promovido por dos expresidentes, el no invitarlos a dar las ampliaciones de los hechos por ellos denunciados causa la única sensación de que en la Fiscalía se está tratando de manipular una investigación para no destapar hechos verdaderamente corruptos, como lo pusieron en conocimiento estos respetados personajes de la vida pública del país", continuó en su carta.

Así, la fiscal le manifestó a Barbosa que estas eran cosas que tenía planeado explicarle más ampliamente en la reunión que nunca se dio.



Además, Cerón dijo que la manifestación hecha por Barbosa sobre impunidad en el caso Odebrecht está "fuera de contexto y sin conocimiento de los alcances del caso", pues, dijo, el grupo que ella lideró logró condenas, preacuerdos, principios de oportunidad, entre otros aspectos, y que los avances que ellos lograron sirvieron como base para que otras entidades públicas iniciaran sus investigaciones por la corrupción de la multinacional.

La fiscal Cerón concluyó diciendo que entiende que como consecuencia de quitarle el caso Odebrecht, el fiscal Barbosa pretende su renuncia, "y si esta no se presenta, seguramente seré declarada insubsistente, ratificando un trato que, considerando todo lo expuesto y mi entrega incondicional, a esta institución resultaría inequitativo, asumiendo que definitivamente Colombia no quiere saber la verdad ni llegar a las últimas consecuencias".

