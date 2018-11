"A Pizano se le dieron todas las garantías procesales": fiscal Zetien

El fiscal Jaime Alonso Zetien, quien coordina el grupo de trabajo de investigaciones por los casos de corrupción en Bogotá denominados como el 'carrusel' de contratos, se refirió a una columna de opinión en la que se menciona su nombre.

Según la columna de Cecilia Orozco, Jorge Enrique Pizano, quien tenía información clave en el caso Odebrecht, y según una publicación de Noticias Uno, afirmó haber contado a Néstor Humberto Martínez sobre los sobornos de esa multinacional, dejó en el teléfono de la periodista algunas reflexiones:



“A quienes nos opusimos a Odebrecht, como Andrade (y yo), no saben cómo acallarnos. A Andrade, cada vez que abre la boca, le imputan un cargo. A mí no han podido imputarme nada del (contrato ) Tunjuelo - Canoas: no saben qué más inventarse ya, con testigos y fiscales investigados por fraude procesal... NHM, quien era mi amigo de hace 30 años, ahora —según el fiscal Zetien le ha contado a mi abogado— ha dicho en los comités del fiscal (que) «jodan a Pizano»", se lee en la columna.



Al respecto, el fiscal Zetien, quien llevaba el proceso penal contra Pizano, asegura en un comunicado de ocho puntos que a la fecha no tiene ninguna investigación por fraude procesal.



Además, asegura que el caso de Tunjuelo-Canoas, que inició en el 2009, "no tiene relación alguna con las investigaciones que se adelantan en la primera fase de Odebrecht (Ruta del Sol)".

Zetien también dijo que nunca ha sostenido "conversaciones con el abogado del señor Jorge Enrique Pizano Callejas en las que le habría manifestado 'ha dicho en los comités del fiscal (que) jodan a Pizano'".



Dice el fiscal Zetien que las únicas conversaciones que ha tenido con este abogado "fueron para atender su solicitud de aplazar una audiencia de imputación por razones humanitarias relacionadas con la salud del doctor Pizano, y una diligencia de ampliación de interrogatorio".



También dijo que a Pizano "se le dieron todas las garantías procesales. El pasado 14 de agosto solicitó ser escuchado en ampliación de interrogatorio, petición que fue atendida el 13 de septiembre del 2018, siendo esta su última actuación judicial ante este despacho".



El fiscal delegado dice que no ha recibido "instrucciones de mis superiores por fuera de la Ley en relación con la situación jurídica del señor Jorge Enrique Pizano (..) No he intervenido personalmente, ni mi equipo de trabajo en Comité Técnico Jurídico o mesas de trabajo, donde se hayan impartido instrucciones en casos que involucren específicamente al señor Pizano Callejas, esas reuniones se documentaron y por eso existe evidencia que esto es inexacto".



Finalmente, afirma que la investigación contra Pizano estuvo activa en los últimos cinco años y que nunca se cerró "por lo que jamás se tuvo que recurrir a una reapertura del proceso. A la fecha han sido judicializados 6 servidores públicos y 10 particulares", aseguró.



"Me rijo por la Constitución y la Ley, las cuales han orientado el proceso penal seguido contra el señor Jorge Enrique Pizano Callejas, en el que se le han respetado sus derechos. Desconozco los intereses para involucrarme de esta manera", dice el fiscal Zetien.



