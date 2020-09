Fiscal que investiga a Uribe no se declara impedido en el caso

El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, que tiene en su despacho la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, no se declaró impedido para seguir al frente del proceso.



El funcionario se refirió a la solicitud presentada en su contra por el apoderado del senador Iván Cepeda Castro, que argumentaba que no podía mantener la investigación.



El abogado del senador argumentó una posible falta de autonomía del fiscal del caso, por cuanto la asignación especial la hizo el Fiscal General de la Nación, y que además en el el ente acusador existe un comité que hace las veces de consultor de los casos y que esto limita la autonomía de los funcionarios.



El fiscal del caso respondió que no se cumplen las causales que contempla la ley para separarse de la investigación.



"La autonomía e imparcialidad en el proceso están garantizadas", consideró el fiscal del caso, quien añadió que la posición de jerarquía que ejerce el Fiscal

General de la Nación está claramente definida por la Constitución, "por lo que se

descartan intromisiones en el curso del proceso. De igual manera, enfatizó en que

no existe vínculo ni enemistad con la víctima o los sujetos procesales".



Añadió que "asumió las acciones investigativas con absoluta responsabilidad y rigor", y que tomará decisiones al imperio de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes.



Se cuestionó, además, que el fiscal del caso, quien actúa como coordinador de la unidad delegada ante la Corte Suprema, pidiera información de otros casos a los fiscales y que esta información tuviera como destino al jefe del ente acusador.



Frente a este punto, la Fiscalía señaló que esta función está jurídicamente basada en los principios constitucionales de unidad de gestión y de jerarquía, y en ningún momento limita la autonomía de quienes obran como titulares de la acción penal.



