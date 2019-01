Fiscal pide enviar todo lo relacionado con Odebrecht a fiscal ‘ad hoc’

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que envíe al fiscal ad hoc todas las investigaciones del caso Odebrecht que hoy requieran de la participación del jefe del ente acusador o de su Vicefiscal General.

La solicitud fue hecha al presidente de la Corte, magistrado José Luis Barceló, mediante una carta de dos páginas remitida desde el despacho del Fiscal General que dice que “por razones de economía procesal” se disponga que todos los procesos que correspondan a todas las líneas de investigación de Odebrecht se envíen directamente al fiscal ad hoc que el tribunal determine.



Hasta ahora, el fiscal Martínez y su vicefiscal, María Paulina Riveros, se habían declarado impedidos en tres casos puntuales que llevaron a la elección del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa Quintero, quien los asumió. Dos de estos procesos son el de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez y el de ruta Ocaña-Gamarra.



La semana pasada el Fiscal General y su Vicefiscal se declararon impedidos en un cuarto caso. Concretamente, cuando los fiscales que tienen a cargo el caso de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le pidieron a Martínez que le concediera un principio de oportunidad al exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, quien será testigo contra Andrade.



Los principios de oportunidad son tramitados por los investigadores de cada caso, pero legalmente deben ser aprobados por el jefe del ente acusador o por su Vicefiscal, en caso de que él se declare impedido. Tanto Martínez como Riveros se declararon impedidos y, por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia tendrá que estudiar esa decisión, y si considera que es válida, el tribunal debe entregar esa investigación a un fiscal ad hoc.



La semana pasada, precisamente, Andrade, ya había recusado al Fiscal General y a su Vicefiscal.



Aunque el mismo fiscal Martínez reconoce que la Corte Suprema ya se ha pronunciado en el pasado sobre impedimentos y ha considerado que no pueden ser generales, sino estudiados en cada caso particular, le pide al Tribunal que para evitar que “se suscite en el futuro una tramitología ineficiente de impedimentos y nombramientos para cada caso (...) se remitan directamente al conocimiento del Fiscal ad hoc que se designe”.

Si la Corte Suprema responde afirmativamente a la petición del Fiscal General, a su despacho y al de la Vicefiscal no volverían a llegar requerimientos sobre el caso Odebrecht, lo que evitaría que se tengan que declarar impedidos, que esos impedimentos pasen a la Corte para que los estudie y que luego tome una decisión de fondo sobre si los acepta o no.



“Eso es un desgaste, se pierde mucho tiempo, cuando desde el comienzo se puede dejar claro que las actuaciones del caso Odebrecht no lleguen a las oficinas del Fiscal o de la Vicefiscal”, dicen fuentes de la Fiscalía.



Añadieron que hay 15 fiscales a cargo de casos relacionados con Odebrecht y que cuando ellos requieran escalar algún tema, como pedir un principio de oportunidad, deberían hacerlo directamente ante el fiscal ad hoc que la Corte determine.

¿Un nuevo fiscal ‘ad hoc’?

En caso de que la Corte Suprema acepte la solicitud del fiscal Martínez, tendrá que decidir también si la investigación puntual sobre el exasesor de la ANI debe ser entregada al fiscal ad hoc elegido en diciembre del año pasado o si es necesario elegir a otro fiscal ad hoc.



El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa Quintero, solo fue designado para tres temas puntuales y no para toda la investigación, por lo que se tendría que elegir a otro fiscal ad hoc. “En un hecho excepcional, la Corte Suprema podría acudir a la conexidad y hacer referencia a una figura que no está en el código para que los demás casos pasen al despacho de Espinosa Quintero. Pero eso no lo veo tan fácil”, sostiene Bernal Cuéllar.



También el exmagistrado de la Corte Suprema Jaime Arrubla dice que los impedimentos se estudian individualmente, por lo que la Corte “tendría que pedirle al Presidente una nueva terna para elegir un fiscal ad hoc para los nuevos casos”.

Señaló que el Presidente puede incluir a Espinosa Quintero en la nueva terna, pero que en todo caso la decisión final debe ser adoptada por la Corte Suprema de Justicia en reunión de la Sala Plena.



Sin embargo, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández afirma que por unidad de materia la Corte Suprema debería tomar la decisión de que todas las investigaciones del caso Odebrecht pasen al fiscal ad ya elegido.

“Son los mismos temas, las mismas investigaciones, el caso debería tenerlo la misma persona”, dijo Hernández.



